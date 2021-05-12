有官方背景的北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）日前稱，一艘國籍為挪威的神秘民用船隻不斷在台灣附近海域及南海出現，似乎正執行某項秘密任務。《環球時報》推測屬間諜船，夥美軍執行特殊任務。

SCSPI稱，這艘船名為「大峽谷二號」（GRAND CANYON II），近一個月一直在台海活動，曾在台中、高雄、日本長崎和橫須賀停留。《環時》引述分析人士指，「大峽谷二號」在台灣附近停留了好一陣子，由於它曾與美軍合作，因此很可能是美軍僱用的間諜船，以從事特殊任務。報道引述中國軍事專家魏東旭說法稱，大型貨輪航速較慢，不太可能執行準軍事任務，最大可能是扮演輔助性的角色。

據美國Military網站10日報道稱，美國海軍8日在加州聖地牙哥北島海軍航空站，舉行「米格爾基思號」（USNS Miguel Keith，T-ESB-5）的服役儀式，艦隻排水量達九萬噸。美國南方司令部司令法勒（Craig Faller）指出，該艦派往全球衝突最前線，對抗美國面臨的威脅，尤其是中國，故有可能派駐南海。

澳增115億國安預算抗華

澳洲提出未來十年增加19億澳元（約115億港元）的國家安全預算，外交預算也亦會增加，外界稱新預算案反映澳洲正為印太地區的潛在衝突，以至中國未來可能對澳洲施加更多貿易制裁作準備。

《環球時報》／Military.com