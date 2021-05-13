中國第七次全國人口普查近日公佈，2020年中國出生人口為1200萬人，育齡婦女總和生育率為1.3%，處於較低生育水平。據路透社披露，中國制定嚴厲的新規則，以制止發展過於蓬勃的私人補習業，除了為減輕學生的壓力，亦希望通過降低教育成本去提高偏低的出生率。

早前中國教育部已表明要嚴審教育機構，減少校外培訓負擔，減輕學生的作業量。有知情人士告訴《路透社》這次的禁令將涵蓋學前班、幼兒園至高三的學生，新規則內容包括，禁止校內輔導班和周末的校外輔導班，平日的英語和數學校外課程同樣需要減少。中國政府認為此舉除了令學生有充足的睡眠時間，同時想緩和家長的教育成本，鼓勵他們生育。據報，這一連串的監管措施或會在六月底發佈，但教育局並沒有對此作出回應。

教育成本一向是中國夫婦生育意向的考慮，中國教育部公佈的數據顯示，2016年中國有超過75%的學生參加課外輔導班。據市場研究公司估計，中國幼稚園至高三的補習行業規模將由2019年的約1200億美元，增長到2025年的1550億美元。

根據新浪教育《2017中國家庭教育消費白皮書》抽樣統計，學前教育階段教育支出佔家庭年收入的26%，義務教育和高中教育階段佔21%，大學階段佔29%。

加上公立幼兒園供給大幅下降，許多家庭被迫選擇價格昂貴的私立幼兒園。2001-2019年全國公立幼兒園佔比從60.1%降至38.4%，公立幼兒園在園人數佔比從83.1%降至43.8%。

據網經社發佈的《2020年度中國在線教育投融資數據報告》，2020全年在線教育融資總金額超過539.3億元，為近五年最高。「跟誰學」董事長陳向東更稱，「2020 年全球教育投資大概 80% 都流向了中國，這在世界歷史上都難以想象。」

路透社/自由亞洲電台

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