內地南方近日受強對流天氣影響，多個地區遇暴雨狂風，當局預料未來幾天情況持續。湖南省長沙市150名小學生周一（10日）在學校操場上體育課，其間天氣驟變，狂風大作，旁邊一株逾30米高的老欒樹不斷掉落枯枝，最後更倒塌下來，所幸體育老師及時疏散學生，未有造成傷亡。

事發時的片段周三（12日）曝光，片段顯示當日150名小學生正在學校操場上體育課，其間突然遇上狂風，旁邊一株逾30米高的老欒樹搖搖欲墜，並不斷掉落枯枝；其中一名男體育老師見狀立即吹起哨子，敦促學生衝至足球場找掩護。最後他帶着剩下3名學生撤離後，老欒樹轟然倒塌下來。

其中一名陳姓的體育科老師受訪表示，當時有3班小學生在上體育課，看到老欒樹不斷掉落枯枝，遂通知其餘兩名老師召集學生找掩護，「然後上面那棵樹就響了幾聲，很快便倒下了。推着他們（最後3名學生）走時，樹倒下時已經刮擦在我們身上了。」校方隨後拉起警戒線將老欒樹圍起來。

網民均驚呼「太驚險」，留言表示「幸好老師夠機智！短時間撤離150名學生真的太強了，而且雨水真的太大了」、「有的地方還有冰雹，樹也刮斷了！」、「真是千鈞一髮，老師和同學都很棒」。

強對流天氣在周三（12日）影響浙江，衢州市常山縣一座涼亭在下午2時40分，在暴雨之下倒塌，事故造成7人受傷，其中4人受重傷。福建省漳州市周三亦被強對流天氣侵襲，當地長泰區武安鎮、古農農場、經濟開發區等，傍晚時分出現暴雨、雷暴及冰雹，部份地區更錄得50毫米雨量。

新浪微博／中國天氣網

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