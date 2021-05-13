（內容：更新）台灣發生大停電。今天下午3時05分左右全台收到警報，宣佈緊急分區輪流停電。台灣當局發出電力中斷通知，指今天下午2時37分興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足。台北、高雄、嘉義、台南、宜蘭、新北、苗栗，幾近全台各地皆傳出停電災情。台南市長黃偉哲發文表示，台南中西區、安平區、南區、新營區、永康區、區域性停電，影響約一萬多戶。高雄市長陳其邁表示，已成立應變中心。

台灣《蘋果》下午4時趕抵台電興達發電廠，發現廠區一座煙囪不斷冒出白煙，未有是否因機組跳掣低頻卸載造成，電廠大門保安阻止普通人進出，但員工仍可憑證正常出入，另外，剛離開廠區的外判商員工說：「剛還在廠裏工作，完全不知道發生甚麼事。」

最新消息指，停電主因路竹路北超高壓變電廠一變壓站零件故障，導致電流無法送出電廠，引發2、4號機燃煤機組及3號燃氣在內的4部機組發生故障，必須全廠停機卸載。目前系統供電能力不足，預計今日下午3時開始執行緊急分區輪流停電，電費單「緊急輪流分區停電組別」的C或D組，每組輪流停電1小時，直至修復，預計停電措施起碼要到傍晚6時，影響遍及台電617萬戶。

行政院發言人羅秉成表示，政府已經掌握狀況，呼嘯民眾鎮定，不必驚慌，並且切勿相信並傳遞未經證實的假訊息。

總統蔡英文呼籲大家保持冷靜，不用驚慌，「供電將會陸續恢復，政府已掌握狀況。請大家放心，並把這個訊息轉發給親友！」蔡英文又指出，詳細事故原因，政府相關部門將在完整查明後向外界報告。在這之前，呼籲大家切勿傳遞未經證實的假訊息。

台電發言人張廷抒表示，目前還在確認停電範圍及原因，否認是全台停電。另外有台電人員聲稱，這兩天各地已經明顯地降壓，但官網還是顯示綠燈。

各地災情：

台北市

北市消防局通報，目前有萬華區、中正區、中山區、內湖區等停電，消防接獲約10宗困𨋢報告。

新北市

新北停電，受影響戶數約14.3萬。根據台電北供處表示將採取分區供電，下午3時到3時50分停電區域（土城、板橋、中和、永和、新店、五股、新莊等），每50分鐘分區停電，下一波3時50分到4時40分停電區域（樹林、新店、新莊、板橋、中和）。消防局處理19宗火警查看、25宗電梯，均已脫困。

台中市

台中市已有29,977戶停電，涉烏日、南區、北區、北屯、潭子、北區、西區、中區等多區。紅綠燈都不亮，交通打結，險象環生，消防局也接獲受困電梯報案及火警，緊急派員前往處理中。台中地方檢察院一片摸黑，完全無法開庭，請當事人只好離開，等下次收開庭通知。

彰化

台電彰化區處表示，一度有90,300戶停電，主要在鹿港、福興及秀水鄉。目前停電戶數約68,243戶。

高雄

台電表示，目前興達電廠全停電，致系統容量不足，需執行緊急分區輪流停電，目前停電區域為鳳山、鳥松、仁武等區，受影響停電戶數86,712戶。

其他

台灣高鐵、桃園機場、台北捷運等公眾運輸機構，均表示營運正常，未受停電影響。

教育部資科司通報，科技大樓停電中，教育部目前則是供電正常。正舉行疫情記者會的衞福部，在下午3時17分起最少兩度停電。

有網民在網留言遇上停電，包括嘉義、台南的網友高喊「停電了」，台灣知名YouTube頻道「老天鵝娛樂」也在facebook發文問「據說很多地方停電，各位鵝粉還好嗎？」

台灣《蘋果新聞網》／東森新聞網

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