江蘇省宜興市一個親子遊樂園周一（10日）竟然出現「野豬」與「熊貓」鬥毆的畫面！事緣兩名扮演吉祥物的工作人員發生爭執，未脫下吉祥物服裝就便當眾互毆，眼看二人穿着可愛服裝在打架，不少網民均形容畫面「極具喜感」，相當爆笑，不過有人就質疑這是遊樂園的宣傳手法：「該不會是商場安排的表演節目吧？」

事發於宜興市一個名叫「官林大夢想城」的親子遊樂園，網上片段顯示，扮演「野豬」和「熊貓」的工作人員發生爭執後，當眾互毆，只見「熊貓」不時伸出短腿踢向「野豬」，而「野豬」則拿起掃帚狂打「熊貓」。

事件引起網民熱議，有留言表示：「這場鬥毆少了火氣，卻多了喜感！」「笑出眼淚了……」「建議以後打架都穿上小動物裝，怨氣消失得快一些。」「如果現實中野豬遇到熊貓，哪個厲害？」不過亦有人質疑這純粹是遊樂園的宣傳手法：「該不會是商場安排的表演節目吧？」「炒作，劇情安排吧！」

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