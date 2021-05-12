兩名工人周一（10日）在湖北武漢一幢大廈乘坐吊船清潔玻璃幕牆，遇上雷電風雨天氣，吊船被狂風吹得劇烈晃動，多次撞擊外牆，兩人被救出後已身亡，有關負責人已被拘留。死者家屬在網絡喊冤，質疑項目承包方草菅人命，明知天氣惡劣仍不停止高空工作，又指控有人「搶屍」。

惡劣天氣高空清潔

武漢市應急管理局通報稱，周一下午1時半兩名工人在江岸區一幢玻璃幕牆大廈進行高空工作，2時半大風驟起，吊船被吹起擺動，撞擊大樓幕牆。救援人員2時50分將吊船固定後把兩人救出送醫救治，但兩人搶救無效後死亡。兩名死者為韓姓（54歲）和楊姓（34歲）男子，為湖北高藝裝飾工程有限公司員工。不過，兩名死者的家屬在網上發文稱，救援人員把兩名工人救出後發現他們已無生命特徵，將遺體扔在17樓水泥地。家屬傍晚5時半抵達17樓現場後，建設方武漢地鐵集團和總承包方上海寶冶集團無人出面接洽。

據悉，事發時武漢最大風力達到14級，氣象部門已多次發佈大風黃色預警。楊姓死者的哥哥稱，當晚10時許近30名穿制服人員到達現場，見到家屬舉起手機就圍毆並搶走手機，還強行搶走遺體，不知去向。他對山東大眾網稱：「我們在場有四五個人被打了，報警了警察沒到現場。」他謂高藝公司負責人事發後一直有與家屬溝通，事發後翌日武漢地鐵集團出面承認責任，目前家屬正與地鐵集團協商。山東大眾網