台灣外交再現危機。位於中南美洲的邦交國洪都拉斯（Honduras）日前宣佈，將從中國購買疫苗，總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）昨表明如有需要，該國會在中國設置商務辦事處，甚至建立「外交橋樑」，形容「此舉符合洪都拉斯人民的最大利益」。有熟悉台灣外交知情人士向台灣蘋果新聞網稱，台洪邦交狀況沒有問題，「但的確有壓力」，台灣部份友邦或多或少都有遇到類似狀況。

促台游說美分享庫存

埃爾南德斯在電視演說中表示，政府如有需要將在中國設置商務辦事處，甚至遵照中國政府建議，透過「外交橋梁」購買中國疫苗。他又稱，墨西哥、智利、阿根廷或薩爾瓦多等中南美國家都可能幫助洪都拉斯購買中國疫苗。他指出，對於富裕國家「囤積」全球疫苗供應感到沮喪，已要求台灣說服美國分享疫苗庫存。

台灣知情人士稱，台灣及洪都拉斯邦交狀況沒有問題，「但的確有壓力」，洪都拉斯從多方管道購買的疫苗數量都未到位，COVAX分配疫苗也出問題，早前洪國外長到俄羅斯求購，俄方稱會到貨，但至今不知所終。洪國反對黨幾個市長亦表明購買中國疫苗，令執政黨極大壓力。

台灣外交部稱，台灣已與洪都拉斯有充份溝通，洪國外長向台灣重申邦交穩固，期盼台灣能繼續協助洪國取得疫苗。國台辦發言人朱鳳蓮稱，會努力令發展中國家更易取得及負擔起疫苗，但強調：「我們希望有關國家能按照一個中國原則，妥善地處理涉台問題」。

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