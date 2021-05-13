【本報訊】台灣大停電近年並非首次。總統蔡英文2016年上台後闡述供電政策時，雖曾承諾「不限電」。惟僅一年後的2017年，台灣即發生8.15大停電。當時負責供應天然氣予電廠發電的台灣中油，在更換設備時失誤，未有轉換成手動模式，導致天然氣供應被切斷。全台最大天然氣電廠，大潭電廠的六部機組，因此同時瞬間故障。

供電量急降導致大停電，全台接近一半用電戶，即至少668萬戶受影響。至8月15日晚上11時，供電才全面恢復。其間台灣本島19縣市均傳出停電消息。當日隨即實施分區輪流停電。受停電波及，全台大部份道路交通信號燈斷電，由於正值下班時間，主要幹道交通嚴重阻塞，新北市及高雄市分別有900宗及630宗以上交通癱瘓報告。台鐵則有40個車站停電。96間郵局服務受阻。消防部門收到的升降機故障報告則多達600宗，逾千人受困。

8.15事故經濟部長下台

鴻海、廣達、日月光、苗栗竹南園區及台南科學園區等科技產業均受影響。當地經濟部統計，包括工業局轄下62工業區，及加工處轄下3園區，合計151家廠商，直間接損失約8,900萬元新台幣（約2,471萬港元）。

此外，在停電期間，苗栗有一處民宅，因為使用蠟燭照明時，不慎引燃一旁的膠水而引發火災，造成一死一傷。事件後，蔡英文和時任行政院長林全出面道歉，經濟部長李世光也因此下台，成為首位因停電下台的部長。