《台灣蘋果日報》今天下午透過App推播發佈社長陳裕鑫給讀者的公開信，宣佈紙版在5月17日出刊最後一次報紙後，將在18日起停刊；同時，他即日起辭去董事、台蘋社長、紙媒總編輯之職，並把自己列入被遣散名單中，與紙媒同事共進退。目前，《台蘋》801名員工中，將有326人被遣散。壹傳媒行政總裁、香港《蘋果日報》社長張劍虹表示，《台蘋》作出了「艱難和傷心的決定」，也強調香港《蘋果日報》和其他業務會如常健康經營下去。

陳裕鑫在公開信中寫道：「我們一向問責於社會，同樣的，今天，我們也問責於自己。我們很努力，但也努力不夠，愧對讀者；作為管理者，我更愧對同事，我已向行政總裁表示，即日起辭去董事、台蘋社長、紙媒總編輯，並把自己也列入被資遣（遣散）名單，與紙媒同事共進退。」

信中也提到，因為事出急迫，公司無法更早通知各位同事，對此感到抱歉。公司會依照台灣的《勞動基法》處理遣散事宜。

據了解，《台蘋》員工也是在消息對外發佈前10分鐘，才得知消息。有《台蘋》員工對中央社稱，公司剛才在會議上說明除有交接事項，紙媒同事原則上5月17日起不用再進公司，薪資算到5月底，另有法定預告工資（滿3年算1個月，最多1個月）及法定遣散費。面對裁員窘境，該員工說：「至少還可以領非自願離職補助，慢慢來找下一份工作。」

《台蘋》工會理事長陳嘉恩表示，工會也是今天下午才得知紙版將停刊的消息，目前資訊仍很混亂。工會隨後向會員發公告表示，今午接獲資方告知現有員工801人中將遣散326人，主要是以紙媒為主要業務的單位如新屋廠、發行部、印務部，編輯部也會縮編。工會向資方表達強烈不滿，強調近年《台蘋》員工都非常努力配合公司轉型，最後卻由員工承擔政策錯誤的結果。工會已將此訊息通知主管機關，並將強烈要求資方依法展開協商。如資方違反勞動法令所保障之權益，工會將全力捍衞會員權益，不排除依法進行抗爭。

工會亦呼籲主管機關北市勞動局，協助監督公司是否有依法進行裁員。不過，北市勞動局與勞動部目前皆未接獲《台蘋》提報大量解僱計劃書。勞動局指出，據聯繫蘋果日報工會，工會認為公司未依大解法通報，對於資遣費，工會會再跟公司積極爭取更優的條件，目前正與資方協商資遣條件中，勞動局尚無收到員工的勞資爭議申訴，但仍會密切注意。

張劍虹則回應稱，《台灣蘋果日報》決定停刋，是艱難和傷心的決定。集團經營虧損，當中以台灣佔比較大，在疫情未緩和丶經濟復蘇不確定下，集團為確保能長期營運下去，不得不走出這步，台灣只集中資源在網上內容。

不過，張劍虹指，管理層有信心，集團的現金流足夠長期營運下去。香港《蘋果日報》和其他業務會如常健康經營下去

《蘋果》記者／聯合新聞網／三立新聞網

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