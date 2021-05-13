美國務院周三公佈《2020國際宗教自由報告》，國務卿布林肯在記者會上批評中國「廣泛地將宗教言論定為犯罪，並繼續對維吾爾族穆斯林、其他宗教和少數民族犯下危害人類罪和種族滅絕。」他宣佈制裁前四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室（610辦公室）主任余輝。

布林肯點名伊朗、緬甸、俄羅斯及中國嚴重違反宗教自由原則。對於中國，他再次用上「種族滅絕」的字眼稱：「中國廣泛地將宗教言論定為犯罪，並繼續對維吾爾族穆斯林、其他宗教和少數民族犯下反人類罪和種族滅絕。」他同場宣佈制裁成都610辦公室前主任余輝，稱他任意拘押法輪功學員，余及其直系親屬不得進入美國。

美國國務院國際宗教自由辦公室高級官員納德爾更批評，中國原先使用「職業技能教育培訓中心」關押維吾爾人及其他穆斯林族群，如今已轉為運用監控「將整個地區變成實質上的露天監獄」。他也說，對穆斯林的迫害是中國「數十年來壓制宗教信徒的高峯」。他警告，北京會利用明年的冬奧掩飾其侵犯人權的行為。

西方聯國會議譴責侵人權

美英德等十多個國家及人權團體聯手炮轟中國，前日在聯合國新疆人權網絡會議上，譴責中國侵犯維人及穆斯林的人權，同時敦促中國允許聯合國不受限制地到新疆調查。中國此前游說他國不要參加會議不果，其後派員現身會議，批評撐疆言行出於政治動機。

美國國務院