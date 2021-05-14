美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日成為北京整肅目標，早前已因車內攝影鏡頭能收集個人訊息而被禁開入解放軍營區，後更因面臨連串顧客投訴和行車爭議，遭內地官媒圍剿。為擴大監管Tesla，中國互聯網信息辦公室頒佈新規定，若非經許可，禁止將車主及行車等數據傳至境外。

中國國家互聯網信息辦公室前日發佈關於《汽車數據安全管理若干規定（徵求意見稿）》的通知，將禁止未經允許向境外傳輸用戶數據以及由車載攝影鏡頭、傳感器所蒐集到的數據。

文件明確要求汽車廠商者在中國境內設計、生產、銷售、運維、管理汽車過程中，收集、分析、存儲、傳輸、查詢、利用、刪除以及向境外提供個人訊息或重要數據，應當遵守相關法律法規和本規定的要求。

文件強調，個人訊息或重要數據應當依法在境內存儲，若有需要向境外提供，則應當通過國家網信部門組織的數據出境安全評估。

文件又指，汽車商收集個人訊息應當取得當事人同意，法律法規規定不需取得個人同意的除外。若需提供者，應當匿名處理，包括刪除能夠識別人臉的畫面，或將這些畫面局部輪廓化處理等。

對此，特斯拉通過官方微博轉發聲明，強調「我們支持並響應行業發展進一步走向規範，共同助力技術創新。歡迎大家積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。」有內媒表示，這些新規定明顯是針對Tesla。

據中國乘聯會發佈的4月份新能源汽車銷量情況顯示，當月Tesla在內地的銷量為25,845輛，較3月的35,478輛銷量，下降27%，減少了近萬輛。有人認為特斯拉銷量下滑，與其上海超級工廠Model Y生產線4月時曾停產兩周升級產線設備，以及加大出口量有關。

不過，內媒還是直接點名Tesla收集行車數據引發內地用家擔憂，並指以Model 3為例，配備了8個攝影鏡頭、1個雷達和12個超聲波雷達。有用戶就曾表示，Tesla啟用輔助自動駕駛功能，行駛一天共計有3.9GB數據上傳，收集了GPS訊號、行車軌迹、駕駛習慣及車輛所有操作，還可能蒐集一些與駕駛無關的資訊。

新浪微博 / 台灣《自由時報》

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