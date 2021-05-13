中美貿易新一輪談判有望於近期舉行，《華爾街日報》引述知情者透露，北京考慮以副總理胡春華接替副總理劉鶴，擔任中美全面經濟對話中方牽頭人，中國商務部昨否認換人傳聞。美國貿易代表戴琪日前提到，華盛頓將會採取措施迫使北京遵守公平的國際規則和貿易規範。

中方知情官員向《華爾街日報》稱，中方確有換人的想法，但目前未有最終決定。他們又稱，劉鶴即使被替換，仍將肩負重任，包括在債務和違約風險加劇之際監督中國的金融部門。中國商務部發言人高峰昨日稱，有關替換中美經濟對話中方牽頭人的報道並不屬實。

回顧現年58歲的胡春華履歷，他曾擔任內蒙古、廣東第一把手，也擔任西藏黨委副書記，頗有政績，惟沒有處理中美關係的經驗。另有輿論認為，胡對比其他現任副總理都要年輕，有年齡優勢，有可能成為下一任總理，惟其濃厚的團派色彩是仕途的一大變數。

美國貿易代表戴琪指，中國的脅迫和不公平貿易正傷害美國工人，破壞多邊體制並且侵犯基本人權，華盛頓將會採取措施，迫使北京遵守公平的國際規則和貿易規範。她也表示，近期會與中國官員會面，評估特朗普時期兩國達成的第一階段貿易協議。

國安公安被美拒發簽證

美國馬里蘭羅耀拉大學學者丁弘彬認為：「迄今為止，中國還沒有全面履行第一階段協議所承諾的目標。戴琪釋放的訊息是要提醒中國的對口官員；同時表明，美國非常有興趣繼續處理第一階段談判中提出的問題。」

此外，內地消息指，中國移民局、國安部、公安部等現役人員之配偶和子女被美國大使館拒發簽證。中國外交部發言人華春瑩批評，美方做法不利於中美健康正常發展，人為破壞中美兩國正常的人員交往。

《華爾街日報》