世界衞生大會（WHA）24日舉行視像會議，但在大陸打壓下，台灣在報名截止前仍未收到邀請，可能連續5年無法出席。不過，台灣初期成功抗疫的成績仍然獲世界重視。英國《金融城早報》（City A.M.）今天（14日）刊登台灣衞福部長陳時中的文章。陳時中指出，台灣是全球應變疫情成功的國家之一，籲請世界衞生組織（WHO）及國際社會認可台灣對國際社會的貢獻，又指台灣能幫忙建立全球衞生體系。另一方面，台灣朝野亦發聲，支持台灣參與WHA。

陳時中的文章指出，2019年底從武漢傳出的新型肺炎加速散播到全球各地，台灣因鄰近大陸，曾被預測會是受疫情影響最嚴重的國家之一。然而，因為有2003年對抗沙士的經驗，台灣對流行肺炎的威脅有高度警覺。直至2021年4月，台灣僅有1086起確診案例，11例死亡，且曾締造2020年4月至12月連續253天無本土傳播的紀錄。在台灣，大部份民眾可維持正常生活及工作。

陳時中亦指出，民眾對於政府的信任及合作，也是台灣成功抑制大流行的重要因素。他批評部份國家利用流行疫情作為控制手段，剝奪民眾獲取關鍵資料的方式。但台灣在疫情期間從未限制民眾自由表達、集會及參與公共活動等，強調保護人民的自由仍是政府的核心目標。

文章提到，台灣將盡最大努力與世衞及全球衞生領袖合作，確保每個人皆可享有健康的生活方式及工作條件。陳時中又指台灣是全球應變疫情成功的國家之一，但促使台灣成功的重要因素必須在世界各國推廣，必須建立包括台灣在內的全球新興傳染病威脅的監測及警報系統。

文章最後籲請WHO及國際社會體認台灣對國際社會的貢獻，將台灣納入各項國際會議、機制及活動。台灣將持續與世界各國攜手合作，確保人人都能享有健康的基本人權，共同落實聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

而在台灣，民進黨周二（11日）在立法院程序委員會中提出決議文，指台灣身為全球防疫精英班，不應被摒除在WHA外，建議立法院通過決議，除感謝各國聲援台灣，也譴責大陸阻撓台灣參與WHA。

國民黨團方面，也有意提出議案，要求台灣總統蔡英文、外交部發函七大工業國集團（G7）、美國提案恢復台灣在WHA適當地位；外交部應竭其所能聯繫美、德等對台友善之國家，盡速協助台灣取得莫德納及BNT疫苗。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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