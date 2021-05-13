浙江省杭州市女子小裴（化名）近日與好友在一間會所通宵飲酒，翌日早上她在網約車平台滴滴叫車回家，未料上車後她突然感覺反胃作嘔，於是將雙腳翹在副前座的頭枕上，而且態度惡劣，引起女司機不滿。兩人下車後即爆發衝突，女司機曾多次掌摑小裴，導致她身上多處受傷。網民對此反應兩極，有人指摘女司機不應使用暴力，但亦有人認為是小裴有錯在先，「被打活該」。

事發在本月6日，小裴與幾名好友在黃龍體育中心附近一間會所通宵飲酒，翌日（7日）早上她叫網約車回家，未料上車後突然感覺想嘔吐，於是將雙腳翹在前座的頭枕上。女司機發現後多次要求她將腳放下，但小裴當時不願意配合，更揚言：「我給你清洗費吧！」她的態度令女司機非常不滿。

兩人下車後即爆發衝突，其間女司機多次掌摑及辱罵小裴：「嘴賤！提醒過你一遍一遍，你就是不聽！」而小裴則不斷挑釁對方，稱：「你打我是吧？你再打一巴掌！」後來有路人見狀報警，兩人隨後被帶往附近警局。

事後小裴表示，她身上多處受傷，除手腳有瘀傷外，「鼻樑假體被打歪，鼻尖下垂腫大」。滴滴亦發表聲明，強調小裴當時疑似飲醉，「女乘客（小裴）有多次辱罵司機的行為，對於司機毆打乘客的違規行為，平台已按照規則暫停了司機賬號的接單，同時對女乘客將腳翹到副駕駛座椅上的行為表示譴責……目前該案已報警。」

事發片段公開後引起網民熱議，有留言批評女司機不應使用暴力，「打人就是不對！是不是妒忌人家漂亮？」但也有意見認為小裴有錯在先：「乘車習慣太差，被打活該！」「看着氣，我都想打你，平時在外耀武揚威慣了。」「自己沒教養還要辱罵別人，覺得人家不敢動手？」

有網民發現小裴是一名網紅，在微博上有不少性感照片，遂質疑事件是她自編自導自演：「看影片感覺就是苦肉計，好朋友就看你挨打？想出名玩大了吧！」

網易／新浪微博

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