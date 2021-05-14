天問一號本月中旬着陸火星

中國火星探測器天問一號，將於周六（15日）凌晨至下周三（19日）間，擇機着陸火星烏托邦平原，整個着陸過程被指約需9分鐘。

天問一號於去年7月23日發射升空，今年2月10日進入環火軌道，然後開展科學探測工作。

習近平：以科學推進南水北調工程

國家主席習近平視察河南省南陽市南水北調後續工程後，強調南水北調工程事關戰略全局、長遠發展與人民福祉。習近平表示，中國自古以來水資源分佈極不均衡，夏汛冬枯、北缺南豐，中共十八大以來，黨中央統籌推進水利災害防治、水資源節約、水生態保護修復、水環境治理等，建成跨區域重大引調水工程。

習近平指出，《南水北調工程總體規劃》已頒佈近20年，凝聚了幾代人的心血和智慧。南水北調東線、中線一期工程通水以來，已累計調水400多億立方米，1.2億人受惠，在經濟社會發展與生態環境保護方面發揮了重要作用。習近平強調，需要繼續以科學推進調水工程，全面加強節水、強化水資源約束的前提下，統籌加強需求和供給管理。

陝西路陷女子墮坑亡

陝西省西安市有道路周四發生坍塌，靠近地鐵5號線出口的馬路面然塌陷，出現一個長逾8米、深達5米的大坑，1名騎着電單路過的女子閃避不及，連人帶車墮坑。據指，道路塌陷發生在下午5時許，女子墮坑後直到晚上7時20分才被救起送院，經搶救後不治。事故具體原因正在進一步調查中。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）