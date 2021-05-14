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中美角力｜白宮官員指美台非官方往來對雙方有利 國務院斥中方以疫苗換政治利益

8分鐘前
白宮國安會資深官員羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國與台灣維持非官方關係，符合美國與美台關係利益。

美國總統拜登4月14日派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿訪問台灣，這種非官方形式接觸的「多德模式」預料會持續。白宮國安會資深官員羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國與台灣維持非官方關係，符合美國與美台關係利益，會以適當的方式進行。

羅森柏格1月出任白宮國安會時的頭銜為「國安會中國事務資深主任」，她今天出席喬治城大學（Georgetown University）的美中關係研討會時，主辦方指她職稱為「中國與台灣事務資深主任」，將台灣與中國並列。

羅森柏格在研討會上，首先表達對北京近來對台灣日益增加的挑釁性行為的高度關切，她表示美台在各方面共同合作，包括在國防上確保台灣維持自我防衞能力以抵禦脅迫性行為。她又指，從美國總統拜登的角度來看，台灣是區域中具領先地位的民主政體，台灣不論在科技、價值觀、防疫等方面能與世界分享經驗。

她亦指出，台美的非官方關係以及經濟關係十分重要，美國與台灣的接觸與交往是基於美國利益與美台非官方關係利益，確保能夠以符合美國與台灣利益的方式，與台灣維持非官方關係，並以適當的方式進行。

在談到美中關係時，羅森柏格表示，拜登政府的對中政策有3大支柱，核心是擴大國內投資、鼓勵創新、提振經濟，作為與中方競爭的基礎，以確保美國具備最佳競爭地位。

美國也會尋求重建與盟邦、夥伴的關係，以及美國在國際機構的全球領導地位。羅森柏格又認為，美國與盟國和夥伴共同就中方在新疆的人權侵犯等議題上強硬應對，是要展現民主與價值觀，否認是要圍堵或建立反中聯盟。

而美國在氣候變遷、北韓、伊朗、阿富汗等議題也尋與中方接觸並定期交換意見，羅森柏格指，美中需要建立不會導致衝突的穩定競爭框架，並以及注重結果的務實方式與中方合作。

另外，台灣長期邦交國洪都拉斯10日宣佈，透過3年前和台灣斷交的薩爾瓦多協助，向大陸購買COVID-19疫苗，也可能在大陸設立商務辦事處以取得疫苗。美國國務院昨日（13日）不點名譴責北京出於政治目的利用疫苗進行利己行為。

路透社報道，美國國務院發言人被問及洪都拉斯局勢時，以不點名的方式表示：「我們譴責利用救助生命的醫療援助，推動某些捐助國的狹隘政治議程的利己行為。」發言人續指：「台灣與包括洪都拉斯在內的該地區國家的關係，加強了西半球的民主價值觀。」又補充「在面臨這些挑戰的時刻，美國與洪都拉斯站在一起」。

報道指出，目前有數個拉丁美洲國家正接受大陸疫苗，但與台灣有邦交的國家，如洪都拉斯和瓜地馬拉都沒有使用大陸疫苗。早前北京曾利用疫苗誘巴拉圭與台斷交，台灣政府譴責北京推動這種以疫苗換邦交的交易，惟中方一直否認利用疫苗獲得外交優勢。

台灣《蘋果新聞網》／路透社

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