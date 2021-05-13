中國新設立的國家疾病預防控制局昨正式掛牌，該局為副部級機構，上級是國家衞健委，將承擔制訂傳染病防控政策等五大職能，去年2月「臨危受命」空降湖北省防疫的國家衞健委副主任王賀勝出任局長。

王賀勝任局長

新華社昨報道，國家疾病預防控制局將負責制訂傳染病防控及公共衞生監督的政策、指導疾病預防控制體系建設、規劃指導疫情監測預警體系建設、指導疾控科研體系建設、公共衞生監督管理、傳染病防治監督等。首任國家疾病預防控制局局長由國家衞健委副主任王賀勝出任，原疾病預防控制局局長常繼樂、中國工程院院士沈洪兵、中日醫院原院長孫陽出任副局長。據業內分析，從一位局長和三位副局長的履歷可見到，中國疾控系統將來定位會在防控機制、應急指揮、專業研究並重的基礎上，與醫療機構有更多配合。

由於國家疾病預防控制局的職能與原有的衞健委轄下疾控局類似，有質疑兩個機構會否重叠，新華社指，國家疾控局與「衞健委疾控局」的職能相比，前者職責中未提及傳染病疫情訊息發佈，但增加了公共衞生監督管理、傳染病防治監督。據悉，這兩個職能原本歸屬於綜合監督局。該局承擔公共衞生、醫療衞生等監督工作，也組織開展傳染病防治監督檢查。

中國工程院院士鍾南山曾指，設立國家疾控局意味防控戰略前移，有利於從「以治病為中心」向「以人民健康為中心」轉變。

新華社