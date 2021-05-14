愛奇藝旗下節目《青春有你3》「倒奶風波」餘波未了。內地中國演出行業協會發出新規定，禁止藝人收受粉絲集資財物的行為。中國演出行業協會道德建設委員會將針對有關行為啟動評議程序，根據結果對涉事演藝人員實施「聯合抵制」等懲戒措施。

通告明確指出，由演出行業演藝人員本人發起、組織的或以其所屬經紀機構、工作室名義發起、組織的面向粉絲的商業集資行為，以及收受粉絲集資財物的行為，均涉嫌違反《演出行業演藝人員從業自律管理辦法（試行）》的相關規定。中國演出行業協會道德建設委員會將針對此類行為啟動評議程序，根據評議結果對涉事演藝人員實施「聯合抵制」等行業自律懲戒措施。

北京市廣播電視局周一同樣發佈《關於進一步加強網絡綜藝節目管理工作的通知》，明確提出網絡綜藝節目中不得設置「花錢買投票」環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物等物質化手段為選手投票。嚴禁任何機構和個人以「花錢買票」、「集資打投」等形式進行數據造假，干擾節目選拔。

《青春有你3》早前有短片流出，揭有粉絲為助偶像獲勝，不惜購買大量由蒙牛旗下真果粒飲品獨家贊助的牛奶，以取得瓶蓋內的投票二維碼為偶像「谷分數」。由於購買量太多，需要動用逾10人，將一箱箱牛奶開蓋取碼，牛奶則一桶桶直接倒掉。

事件曝光後，北京市廣播電視局責令愛奇藝暫停《青春有你3》後續節目錄製。新華社亦刊文批評，事件「是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重」，又批「選秀偶像們在爭議中保持沉默，實為不該。事件與近年雷厲風行的「惜食令」原則相違背，引起官媒批評，涉事播放平台愛奇藝及贊助商蒙牛先後致歉，《青春有你3》錄製亦被叫停。

封面新聞

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