中共總書記習近平近日考察時表示，中華民族過去幾千年都是靠中醫藥治病救人，更稱要發展中醫藥，注重用現代科學解讀中醫藥學原理，走中西醫結合道路。新華社昨（13日）立即報道指，中國醫學科學院阜外醫院教授李靜團隊一項臨床研究，發現「清肺排毒湯」可使新冠肺炎住院患者的死亡風險降低一半。

李靜表示，8,939名新冠肺炎住院患者中，29%接受了「清肺排毒湯」治療，死亡率為1.2%，未接受「清肺排毒湯」治療的患者院內死亡率為4.8%。李靜團隊聲稱接受「清肺排毒湯」治療的患者的死亡風險，是未接受的患者的一半。目前，相關研究成果已正式於植物藥理學國際期刊《植物藥》內發表。

「清肺排毒湯」已非第一次被官媒推薦，疫情初期已稱此湯治病率有效，高達97%，更指中西醫結合與單純只用中藥或西藥相比，能較快地改善發熱、咳嗽等症狀。

前年疫情初期，武漢居民丁先生母親疑因患肺炎離世，之後被官方帶到隔離點14天。當局為所有隔離人員派發8包「清肺湯」，但沒交代是否一定要喝。「我當時一看就是清熱解毒，（說是）喝了可以清肺、增強抵抗力，也沒甚麼壞處。」他最後只喝了一次就沒再喝，因感覺自己沒有症狀，喝了也沒用。有本地中醫師曾提醒，清肺湯主要是「宣肺、化濕」、以治病為原則的配方，要由專業中醫師診症後才能使用。

新華社 / 《蘋果》資料室

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