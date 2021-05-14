台電昨日因高雄市路竹路北超高壓變電所故障，造成全台約400萬戶停電5小時33分鐘。綜合台媒的報道，今次大停電打破4項紀錄-- 這不但創下非天災停電時間最長的紀錄，也打破台電首次發送「國家級」停電警報的紀錄。台電強調，昨日不是缺電問題停電，而是電網故障，以「所有最壞狀況總和」來解釋停電原因，則被認為是有史以來「最扯」理由的紀錄。至於台灣經濟部昨日在記者會上要全民多支持，破壞海洋生態的天燃氣接收管道興建工程，就被環團譏諷是「廣告打最凶」的紀錄。

●「非天災」停電時間最長

首先，昨日大停電自下午3時至8時，總計實施6輪分區輪流停電，是台電執行「緊急分區輪流停電」措施以來，實施輪數最多的一次，C、D組用戶受影響最嚴重；停電5小時33分鐘，則創下「非天災」停電時間最長的紀錄，超越2017年8月15日的「815大停電」的5小時。

●台電首次發送「國家級」停電警報

台電昨日對全島發放送「災防告警細胞廣播服務」(CBS系統），台電表示該系統是自上次2017年815大停電後，台電新建置的警報系統，昨大停電首次啟用派上用場。

●有史以來最離譜停電理由

外界追問停電因以及為何復電太慢，台灣經濟部及台電均解釋，預測高峯時間負載失準、電網設備脆弱、旱情嚴峻導致水力發電無法維修、大型發電機組「年檢維修」中、「綠電」（綠色能源發電）不足等5大理由，經濟部還聲稱：「當所有最壞狀況碰在一起時，我們可能應付不了」。台灣的環團批評，這是給台灣民眾「最扯」的交代。

環團質疑，台電過去宣稱電力備用量逾10%，根本是「灌水的供電量」，以致於昨一出事馬上破功，灌水的供電量化為泡沫，後備供電全部失靈，「10%馬上變成負值」。

另外，昨日高峯時段用電量3,670萬瓩，台電指，這比5月份高峯用電預估值3,500萬瓩，多出170萬瓩。台電坦承預測高峯負載失準。環團質疑，史上最高詗峯用電紀錄是去年7月23日創下的3,802萬瓩，昨天才3,670萬瓩就「跳掣」出問題，且還是宛如「延長線」一般的超高壓變電所故障而引發，台電的電網設備真的很脆弱，環團痛批經濟部及台電昨給了全民「最瞎、最扯」的大停電理由，

●硬銷不環保方案「最凶」紀錄

正當全台400萬戶昨日還在停電水深水熱之中，經濟部於傍晚道歉及說明記者會上，竟還趁機打廣告「增加燃氣機組、擴建再生能源，要請大家多支持」。環團不滿「都甚麼時候了，一邊道歉一邊暗示大家要支持中油三接外推方案（台灣「中油」公司的第3天然氣接收站的海底管道舖設工程，被環團批評會破壞海底礁石及生物），真的是廣告打最凶破史上紀錄！」

至於真正該說明的賠償、究責，經濟部僅表示，今日會啟動相關調查工作，盡快做完整的報告希望於1周內跟外界做說明，究責就再討論。

台灣《蘋果新聞網》

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