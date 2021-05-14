江蘇蘇州崑山維權人士王和英的茶莊即將於後日（16日）開張，惟今日卻傳出多名欲前往參加開幕儀式的維權人士失去聯絡或被非法限制自由，包括曾參與12港人案而被吊銷律師證的任全牛、知名維權律師王宇、王全璋、良心藝術家追魂（劉進興）及天津維權人士張建中等。《蘋果》記者曾嘗試聯絡任全牛，但其電話已經關機。

今日傍晚6時43分，蘇州維權人士吳其和的妻子王燦芬在Twitter發文指，其夫今早與任全牛、莊雷、周金丹前往崑山，參加王和英茶莊開張儀式。「現在他們已經失聯，王和英電話無人接聽，吳其和手機關機，周金丹手機關機，任律師手機無人接聽，請大家關注。」

與此同時，中國民間權益組織「民生觀察」今日亦引述天津維權人士張建中發佈的消息，指牆子派出所警員當天非法限制張建中的人身自由，阻止他前往蘇州參加王和英茶莊開張儀式。張建中表示，警方錯過開車時間後仍不撤崗，顯然要控制更長時間。

張建中表示，警方此舉是試圖阻止各地維權人士前往蘇州相聚。張建中隨後致電聯絡知名維權律師王宇、王全璋，以及良心藝術家追魂（劉進興）等受邀參加茶莊開業人士，均無法接通。

據悉，王和英此前在一份《茶莊開業和搭建鵲橋雙喜典禮邀請函》中表示，自己曾因對潑墨女董瑤瓊案申請訊息公開、探望並送牢飯給在押的政治犯和良心犯，以及寫出相關經歷，獲得中國人權團體人權捍衞者（Chinese Human Rights Defenders）頒發的「曹順利紀念獎」，為了感恩和回饋各方，她有意在昆山開一間茶莊。屆時，將由德高望重的湖南民運界老先生歐陽經華，以及享譽海內外的知名人權律師王宇、王全璋和良心藝術家追魂（劉進興）等擔任特邀嘉賓主持。

Twitter／自由亞洲電台

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