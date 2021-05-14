日本今年的防衞白皮書草案，首度列載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定相當重要，中國官媒《環球時報》隨即批評「手伸太長」。但同一時間，中國的調查船亦有「手伸太長」之嫌，日本最南端的沖之鳥島周邊，日方發現有中國海洋調查船未經同意在該海域進行調查活動，是繼去年7月後，再次有中國船隻闖入日本的沖之鳥島。

日本放送協會（NHK）報道，第三管區海上保安本部是在12日中午發現中國海調船「海洋地質九號」，在沖之鳥島南南東方約296公里處進行調查活動，海保巡邏飛機確認中國海調船向海中放入疑似纜繩的物體在該海域航行。

由於該處為日本專屬經濟海域，但中國海調船並未取得事前同意，海保巡邏飛機透過無線電警告該海調船行為不被允許，要求立即停止調查行為。

中國海調船去年7月也曾在沖之鳥島的日本經濟海域內未經同意進行調查，時間長約三周。日本海上保安廳自該月9日起，發現中國海洋調查船在沖之鳥島近海的日本專屬經濟區持續活動，並向海中投放類似纜繩的探測儀器。

事件更引發政治風波，時任日本內閣官房長官菅義偉表示，中方的行動未獲日本的同意，已透過外交途徑多次向北京抗議。但中國外交部就回應指，沖之鳥不是「島」，而是「礁」，根據《聯合國海洋公約》，不能擁有專屬經濟區和大陸架（陸地向海洋的自然延伸），因此中方考察船是行使公海自由，事先毋須獲日本許可。

日本放送協會／《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）