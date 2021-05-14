中共建黨百年，外界近日再度對中共為何在進入習近平時代後，會有一系列「反常」的舉動，如戰狼外交、貶低鄧小平，並肯定發動文革的毛澤東，感到興趣。經常評論中國的《日本經濟新聞》（《日經》）資深編輯中澤克二，分析指出習近平的真意不只是肯定文革，更是試圖否認鄧小平的所為，這些都是習近平鞏固個人權力的一部份。

中澤克二在《日經》的文章中指出，七國集團（G7）結束後，中國漫畫家「烏合麒麟」把G7領導人的合照，改畫為「八國聯軍」的合影，一時間在網上熱傳。

中澤克二表示，「烏合麒麟」據說是80年代或90年代出生的人，這一代人對他們父母所經歷的中共執政下的一些黑暗時代沒有切身體會，對他們而言，1958至1961年的大躍進（大批人餓死）和1966至1976年的文化大革命只是歷史的一部份，而不是個人經歷。再加上中共在1990年代後期煽動的所謂「愛國主義」教育，已經根植於這代人的世界觀，鄧小平的「韜光養晦」政策已經成為過去。

中澤克二指，中共內部一些人已經察覺這種戰狼外交的危險，中共前外交官袁南生撰文稱，戰狼外交令其與多國交惡，「從某種意義上說，外交就是國際維度中交友的藝術。化敵為友，無異於外交突破；朋友越多，外交就越成功；化友為敵，顯然是外交悲劇；與多國同時對抗，則是外交的徹底失敗。」他還舉例，中共四面樹敵，恐重蹈清末慈禧太后偕義和團同時向多國宣戰，落得八國聯軍之役慘敗收場的後果。

今年4月，中共中央宣傳部副部長、國家互聯網信息辦公室主任莊榮文，在百年黨史研習會上這麼說：「1949年至1976年文革結束的27年，是中共艱苦奮鬥、發憤圖強、積極探索，取得偉大成就的27年。儘管這一時期充滿艱難曲折，甚至遇到重大挫折，但總體上是在探索中前進、在曲折中發展，取得的成就令人矚目。」

中澤克二認為，莊榮文該番話不但肯定了文革，更是顛覆了鄧小平當年改革開放的大前提，即文革十年的閉關鎖國和血淚教訓，相信不會是他自己隨口說說，而是傳達了習近平的旨意。

中澤克二分析指，習近平的真意不只是肯定文革，更是試圖否認鄧小平的所為。因為是鄧小平建立了「黨內規矩」，包括防止獨裁的集體領導制度，並規定了中國最高領導人的十年任期制。而習近平在三年前推動對國家憲法進行修訂，取消了國家主席只能任職兩個五年的限制。

換句話說，只有破壞了鄧小平時代的規則，習近平才能在2022年的二十大之後繼續擔任中國最高領導人，並進一步將權力集中在他手中。如果習近平要在各個意義上迎接屬於他的「新時代」，那麼他就必須破壞鄧小平的權威。目前的改寫黨史就是其中的一步，因為「黨的歷史」不僅是對過去的總結，更是影響未來政治的重要工具。

中澤克二認為，親身經歷文革的習近平絕對清楚毛澤東所帶來的災難，但他卻選擇對此視而不見，全因習近平渴望在政治成就方面趕上鄧小平、甚至超越鄧小平，這樣才能取得接近毛澤東的權威。因此，中共採取戰狼外交政策、取消「韜光養晦」、對文革的變相肯定和對黨史的竄改，都是習近平鞏固個人權力的一部份。

《日本經濟新聞》/ 台灣《新新聞》

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