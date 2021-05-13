台灣昨發生大規模突發停電事故。高雄興達電廠下午2時許有機組故障，導致全廠停機。全台多個地區下午陸續傳出停電消息。各地道路交通陷入混亂，總統蔡英文就事件向民眾致歉。全台經歷逾5小時大停電，在昨晚8時全面恢復供電。約400萬戶、1,319萬戶次受影響。

台灣民眾下午紛紛收到警示短訊，指「2點37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計3點開始執行緊急分區輪流停電」。期間正值備受矚目的疫情記者會，會場電力突然中斷，燈光熄滅，直播亦中止，正在發言的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與在場傳媒也未及反應。受停電影響，記者會被迫終止。

蔡英文道歉

全台各縣市昨日均受停電影響，期間全台交通大混亂，重災區之一的高雄市有多達200個以上的交通燈熄滅，當地派出逾400名警員於各路口維持交通秩序。在台中開麵店的港人Josephine向本報表示，麵店相隔一條街的地段停電，但其未受影響，「連過馬路嘅紅綠燈都停電」。Josephine感嘆自己非常非常好運，「啱啱我哋一街之隔，我哋（大廈）冇事」。至於台灣鐵路，亦有多個站照明及冷氣系統停止運作，列車資訊系統也無法顯示。不過，行車未有受影響。台灣高鐵公司則表示，高鐵營運一切正常。另外，桃園機場及台北捷運均未受影響。

各地升降機亦有不少民眾受困。其中台北市至少收到171宗升降機受困報告。發電機冒煙事故則有24宗，無人受傷。當局呼籲民眾輪流停電時切勿乘搭升降機。據科技部統計，台積電所在的新竹科學園區和中部科學園區，以及宜蘭科學園區等多個園區，都有廠商受停電影響。

停電原因一度未明，後經濟部證實大停電肇因是高雄市路竹路北超高壓變電所滙流排故障，導致興達電廠無法輸出電力，燃煤及燃氣機組各有兩部停機，為電網安全考慮，全廠停機卸載修理。因電力不足，各地區需分6輪停電，每輪50分鐘，經濟部長王美花與其他官員為此一同鞠躬致歉。蔡英文昨晚也就事件向台灣民眾表達歉意，並強調電廠發電正常，問題出在輸電網，這凸顯台灣分區供電均衡及電網風險管理的重要性。

至於賠償問題，台電表示，上次2017年的8.15大停電造成688萬萬多戶約5小時停電，總計賠償3.6億元新台幣（下同，約1億港元），今影響400萬戶停電約5小時又23分鐘，台電會比照8.15賠償，金額不至超過3.6億元，估計需賠約2億多元（5,600多萬港元）。

台灣蘋果新聞網/中央社