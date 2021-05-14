台灣中央流行疫情指揮中心今日公佈，新増34宗確診病例，本土病例多達29宗，當中多達7宗感染源頭不明，其中一人僅十多歲。至於境外輸入病例則有5宗，2宗來自印尼、2宗來自巴拉圭以及1宗來自阿爾巴尼亞。由於疫情失控，各縣市已收社區防疫措施，台北市政府機關下周一將「異地辦公」，多所大學改網上授課；彰化縣所有宮廟則暫緩「跨縣市」進香與大型集會，縣內50多處夜市亦不准營業。

據悉，截至昨天，台灣已於3天內確診38宗本地病例，其中，「獅子團」群組20人、「萬華茶室」群組7人、「羅東遊藝場」群組8人，3群組連同諾富特飯店群組累計72人染疫，因足迹遍及11縣市，引發全台恐慌。今早有消息更傳出和獅子團、萬華茶室兩個染疫群組相關的病例，在高雄、新北、台北都傳出疑似確診病例。其中，台北市在萬華區成立4處篩檢站，目前已發現至少4名街友（露宿者）有症狀，已送往忠孝醫院醫治。

總統府今天亦公佈，一名員工主動告知總統府，因兩名家族成員與五股獅子會前會長（案1203）用餐，而該名員工與家族成員有過餐敍，即日起請假居家隔離中。經調查，5月10日至13日，與該名員工接觸過的總統府68名同事，國安會則無，接觸該員者即刻休假，總統府將進一步全面消毒。

台北市政府已決定下周一啟動萬華區內的各機關「異地辦公」，台大、師大、台科大下周起則通過網絡遠距離授課。當局亦暫緩禁用一次性餐具的規定，願意開放政府機關、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提出申請，在90天內（三個月）暫時可向客人提供一次性免洗餐具。

傳出有2名與台北「萬華茶室」群組相關確診者的彰化縣，亦加強疫防，市政府已要求所有宮廟，暫緩「跨縣市」進香與大型集會，管制大型遊覽車停放宮廟周邊。縣內50多處夜市亦「不得營業」，避免增加群聚感染風險；包括知名的「員林龍燈夜市」、「彰化精誠夜市」「溪湖果菜市場夜市」及「彰化永安夜市」確定全部停開，溪湖鎮果菜市場夜市，也即時在官網公告，今晚夜市停開。

至於台中市，市警察局為杜絕防疫破口，近日各分局積極對轄區八大特種行業，包括舞廳、酒店（酒吧）、三溫暖（桑拿浴室）、夜店、網咖（網吧）、電子遊戲場及KTV進行稽查，以了解業者是否落實執行有關防疫措施，昨昅今日包括北區、北屯及潭子等地均查獲有業者違反規定，案件將移請衞生局裁處，可被罰款3千元至1.５萬元新台幣（833至4,200港元）。

另外，台北聯合醫院和平院區急症室收治2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，昨天（13日）採檢後確診，今天（14日）早上10時許，院內有接觸的護理人員共22人前往入住防疫旅館隔離。醫院急症室會暫停接收新症，而住院病患亦只出不進。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（13日）晚表示，1男1女的確診者都是60多歲，先後在9日及10日入住醫院不同病房。台北市衞生局長黃世傑則指，病患住院的時候一開始是泌尿科問題，且不願意表明職業。

據台灣傳媒報道，在聯合醫院確診的女病患，是台北市萬華一間茶室（阿公店，提供色情服務的茶室）的老闆娘，她住院時有發燒症狀，住院前有進行胸部Ｘ光檢查，但沒發現疑似新冠肺炎的病況，不過3天後仍持續發燒，且明顯喘氣，採檢後確認染疫。

由於台北市萬華區阿公店群組不斷擴大，台北市長柯文哲昨天下令，萬華警分局列管的172家阿公店，今起停業3天，完成環境消毒後再提復業申請。

台灣《蘋果新聞網》/ 三立新聞網

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