美日兩國領袖早前發表新版「美日聯合聲明」，被指52年來再度提及台灣以及強調台海的和平穩定後，兩國不斷有後續「護台」行動。日本媒體披露，日本2021年版防衞白皮書草案內容，當中首度載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會的穩定相當重要。內地《環球時報》亦有報道這則新聞，並批評日本此舉「手伸太長」。

日本的新版防衞白皮書，預計7月在內閣會議上報告。不過，據日本《產經新聞》披露，防衞白皮書草案加設有關對立加深的中美關係分析，當中提及中美在政治、經濟、軍事上的競爭更加明顯，尤其是在南海的軍事活動趨於活躍，軍事性的力量平衡變化有可能影響地區的和平與穩定。此外，日本對於中國在安全保障上的憂慮更加劇。

報道指，上個月美日領袖在會談後發表聯合聲明，時隔52年首度記載「台灣」。受此影響，日本2021年版防衞白皮書草案中也強調台灣局勢的穩定，攸關日本的安全保障。

草案分析，解放軍軍機在台灣附近活動活躍，另一方面美國通過出售武器和艦艇駛過台灣海峽支援台灣的姿態鮮明。草案強調，兩岸的軍事平衡傾向於中方有利，這一差距正在擴大。而兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化，日本有必要關注美國對台灣軍售等今後動向。

草案又表示，中國海警船在釣魚台列嶼（日本稱：尖閣諸島）周邊持續執法試圖以武力片面改變現狀，日本對此感到強烈憂心，防衞白皮書同時斷言，允許海警局使用武器的《海警法》也在國際法上存在問題。

在軍事技術領域，草案引述相關意見指出，中國正嘗試從他國獲得尖端技術為由，草案表示應作出警惕，並稱「保護技術也是重要課題」。

關於國際合作，草案表明為實現「自由開放的印度太平洋」構想，尤其力求日美和澳洲、印度這4國的合作。

《環球時報》亦有報道這則新聞，還批評日本當局此舉「手伸太長」。報道還提及，這份防衞白皮書草案內容被曝光前，日本政府日前還發表了《外交藍皮書》聲稱，中國軍事崛起勢頭明顯，軍費大幅增長，中國軍力增強以及中方在東海、南海的活動已引起包括日本在內的國際社會強烈擔憂；藍皮書還將台灣定位為「極為重要的夥伴」。

報道特別引述中國國防部新聞發言人吳謙表示，日本政府渲染所謂「中國軍事威脅」，惡意攻擊抹黑中方，粗暴干涉中國內政，是極其錯誤和不負責任。

中央社／ 共同社/ 《產經新聞》/ 《環球時報》

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