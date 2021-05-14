台灣近期可算是多之秋，不單要面對大陸的文攻武嚇，境內同樣禍不單行，繼新冠疫情大反彈，各地供水不穩、昨日全台大停電後，台灣更受熱浪侵襲。

台灣中央氣象局指，受到太平洋高壓籠罩影響，各地天氣晴朗炎熱，氣象局持續針對10縣市發出高溫燈號。截至中午1時，高雄內門40.2℃，台南北寮39℃，高雄月眉38.9℃，是今天高溫排行榜前3名，但由於這3站都屬於自動測站，誤差較大，因此不列入紀錄。

人工測站方面，嘉義站觀測已到35.4℃，刷新今年以來最高溫紀錄，但過去5月份曾觀測到37.2℃高溫，因此並未打破歷年紀錄。

氣象局說，高溫炎熱的天氣還會持續至下周一（17日），預估要到5月底才會有大範圍水氣接近台灣。

除了高溫，台灣旱情同樣嚴峻，水利署南區水資源局今天最新水情資訊顯示，台南曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，總蓄水量已跌破8,000萬公噸，其中曾文水庫蓄水率不到6%。

南水局水情資料指出，截至今天下午1時，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量3,045公噸，蓄水率5.98%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3,690公噸，蓄水率46.96%；南化水庫有效蓄水量1,236萬公噸，蓄水率13.59%。

台南市政府水利局表示，台南市平日用水量每天約97.6萬公噸，今年2月25日水情燈號改為減量供水的橙燈，及4月1日起民生用水實施全日減壓供水後，每天用水量已降至90.28萬公噸，一天節水約7萬公噸。

水利局人員說，進入5月中旬，台灣中南部旱象持續嚴峻，中央氣象局統計，去年6月迄今，台灣西半部雨量創下觀測以來最少紀錄，同時預估今年5月至6 月梅雨季雨量可能正常偏少。

中央社

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