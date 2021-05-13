成功真是可以走捷徑？中央電視台早前報道，內地有騙徒以「成功學」作號召，可助他人走捷徑達成功，聲稱能建立市值300億元人民幣（下同，約366億港元）的公司，受害人最終被騙逾1,000萬元（約1,220萬港元）。涉案者後來被捕，坦承全都是子虛烏有的騙局。目前警方已查實的涉案資金近2,000萬元（約2,440萬港元），案件正在進一步偵查當中。

報道指，深圳市公安局龍崗分局刑偵大隊在2019年10月收到舉報信，一名自稱賣掉房子的女子，花巨額學費接受所謂成功學的培訓。收取高額學費和服務費的，是一家名為「舟山震古爍今品牌運營公司」。

警方後來派員付980元（約1,200港元）費用後，發現震古爍今集團以成功學為幌子，通過開設培訓課程，和為企業策劃等手段，騙取他人錢財。

深圳龍崗警方於2019年12月7日採取行動，拘捕震古爍今公司的四名高層。警方發現參加培訓的學員，大部份都是交了幾十萬或者上百萬元的學習和策劃費用，但對他們的公司經營並沒有實際幫助。

一位叫小雅的學員原來想開一家自主品牌的護膚品企業，由於學歷不高又想提升自己，遂到全國各地參加培訓，包括到深圳參加震古爍今的培訓班。其中一名高層姚成偉表示，公司有專業的市場調查、設計、宣傳、品牌落地團隊，要求小雅即場付108萬元（約132萬港元）的策劃服務費。小雅當場交了50萬元（約62萬港元），剩下的款項約定半年後交清。惟簽了合同時，策劃服務費變成了308萬元（約369萬港元）。

當局指出，姚成偉通過各種名目收費，5年來非法斂財超過5,000萬元（約6,100萬港元）。2020年1月13日，姚成偉等四人因涉嫌詐騙罪，組織領導傳銷活動罪被檢察機關批准逮捕。

深圳另一家名叫中網時代的公司，被警方發現由2014到2019年簽訂的合同，受害人涉案金額從幾千到數百萬元不等。去年1月20日，深圳龍崗警方逮捕公司法定代表人嚴兆海。

受害人米蘭（化名）要交10萬元（約12萬港元）學費，合同訂明，中網時代助其公司集資上市。米蘭被安排來到深圳，嚴兆海寫了一份5頁紙的「計劃書」，向米蘭推銷一間互聯網加醫療的公司，公司價值潛力1年多達10億（約12.1億港元），5年更達300億元。

米蘭與另一名叫美林（化名）的受害人投資了數百萬元，於深圳註冊公司、租了辦公室、招聘了員工等。米蘭後來付了200萬元（242萬港元）。

三個月後，米蘭與嚴兆海鬧翻，遂另外找人策劃，策劃公司竟是震古爍今集團。三年來米蘭前後投入1,000多萬元。嚴兆海後來被逮捕，承認全都是騙局。

中央電視台

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