台灣高雄興達電廠4部機組於昨（13日）下午跳機，造成全台大停電，台電緊急進行分區輪流限電，總影響400萬戶。經濟部長王美花今日說明，匯流排故障是由於台電工作人員測試操作錯誤，才出現停電事件；台電董事長楊偉甫已自請處分，台電初步預估，受影響的工商業用戶6300戶、一般住家415萬戶，總計電費賠償約4.7億新台幣（下同、約1億3千萬港元）。

今（14日）下午經濟部長王美花開記者會時表示經初步調查後，是台電一名工作人員昨天在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳電。

賠償部分，台電表示，賠償對象分為兩類，第一類為高壓用戶及工商用戶約6300戶，電費扣減以基本電費打9.5折賠償；第二類為小商家415萬戶，2個月一期的電費單，5至6月的電費打9.5折來賠償，總計賠償4.7億元。如此一來513大停電賠償金額將高於2017年815大停電賠償的3.6億元（約9千萬港元） 。

王表示會直接從電費扣除，相關機制台電會詳細說明，經部會成立電網改善小組，她將擔任小組召集人，一起改善系統風險，不只新電網開發，也要顧及電網安全。

王又表示，台電董事長楊偉甫已經自請處分，「如果有涉及台電員工，該懲處就懲處」，經濟部會於本周盡快完成調查報告。

台灣《蘋果新聞網》

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