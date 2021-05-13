台灣昨日下午發生大停電，主要以燃煤發電的高雄興達電廠昨午2時37分發生事故導致停機，全台要分區輪流供電，受影響達400萬戶。這是總統蔡英文任內第二次無預警大停電，旋即變成政治議題。在野國民黨人批評蔡英文工作之餘，更大力推銷即將在今年8月舉行、支持重啟核四的公投。反對這個投案的民進黨反駁，批評國民黨的批評是不道德，民進黨副秘書長林飛帆更批評：「擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德。」

昨日發生的大停電，台電解釋原因是高雄市路竹路北一個超高壓變電站的匯流排故障，導致興達電廠的電力無法輸出。由於電網為保護發電機組的安全，自動斷線，因而影響供電。台電形容，這次故障如同「拖板」插座故障，即使有電也送不出去，後面延伸的電網受到衝擊。三立新聞轉述台電人員分析，這次超高壓匯流排故障，令興達電廠機組啟動保護機制，若果沒有這個機制，當匯流排故障後，可能會導致機組爆炸。

這次無預警停電，總統蔡英文傍晚已經強調，不是發電的問題，而是電網出現問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯電網風險管理的重要性。有學者亦贊同蔡英文的看法，認為未來應在大電網下建置微電網，因為微電網使用的發電設備與大發電機組不同，損失耗能較小，也能分擔大型電網的風險。

可是，坊間的討論卻流於發電的問題，不少網民提出對台灣電力技術缺乏信心，認為如果今次出問題的是核電廠，後果不堪設想，亦有網民提出「福島核電就是一個例子」。

在野國民黨亦把握機會，大力推銷他們支持、今年8月28日投票的「重啟核四」公投案。最大力推銷的是近日不斷發表親共言論的前總統馬英九。今日他在台北市內湖區一棟大廈10樓的辦公室，亦受停電影響，他在FB上載照片，聲稱「停電中，走樓梯」，貼文中也標註「10樓很高」、「支持重啟核四公投」。

提出重啟核四公投、「核能流言終結者」創辦人黃士修今日在民進黨籍立委洪申翰的FB留言，還是指台灣「缺電」：「否則興達跳掉也不會這麼慘烈，不用再逃避現實洗地了啦！」孫文學校校長張亞中更聲言：「為了自己的生活需要，為了台灣經濟需要，為了身體健康需要，台灣應該要重啟核四，讓核四商業運轉。」

「核四」是位於新北市貢寮區龍門核能發電廠的簡稱，是台灣第四座核電廠，1999年3月起興建，安裝由美國生產的進步型沸水式反應爐（ABWR），總裝置容量為2,700百萬瓦。可是，2014年4月、國民黨執政時宣佈將核四封存，不放置燃料棒、不運轉，2019年當局將陸續將核燃料棒運走，行動至今年3月完成。

然而，立場偏藍的黃士修今年3月4日提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」的公投案，提案成功取得逾30萬民眾聯署，達到門檻，成功打入公投當中。然而民進黨內部一項近日的民調卻發現，民眾對於今年公投議題印象模糊，當經過完整說明後，64%受訪民眾反對重啟核四，他們最大的憂慮是至今仍未找到核廢料最終處置場。台北市長柯文哲更曾經警告，至今沒人能講得出如何處理核廢料、沒有講得出核事故的疏散計劃，他反對重啟核四，聲稱如果台灣發生核災難，「大概就是滅國了」。

國民黨前主席朱立倫則在FB提出質疑：「興達電廠發電量佔全台發電量3.88%，為何機組一故障全台跳電？」他表示目前民眾真正擔心的是疫情、電、水，台灣的脆弱性正在凸顯，政府真的要趕快行動，「否則台灣將面臨極大的風險」。

民進黨副秘書長林飛帆透過FB重申，昨日停電事故是輸配電網故障，「不是因為缺電」，他強調跨區電網系統風險管理的重要性，更批評「擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德，請大家不要誤傳，杜絕假訊息」。

台科大電機工程系教授陳在相表示，台灣所使用的大型電網經濟、可靠且便宜，但目前朝微電網發展是主要趨勢，依照台灣當前技術，微電網依然需建置在大電網下，只是若大電網源頭發生故障時微電網因配有發電、電壓調控設備，可自行切離，不會因大電網故障而影響到廣大區域。

陳在相說，微電網的好處是可就近供應、線路短，使用的發電機也和大電網不同，損失的耗能也比大電網少。再者即能分擔風險，應是可以推動的未來趨勢。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／Facebook／三立新聞網

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