因供電不足令供水的加壓站設備停止運轉，造成新北市部份地區昨日停電又停水。而台中市在旱災下已限水，今次還突然斷電，無水無電對生意打擊很大。有輕食餐廳業者抱怨，停水生意就很難做了，天氣這麼熱突然停電，店內所有客人都跑光。台中竹南鎮居民稱，天氣炎熱限水已很慘情，停電下冷氣電風扇悉數不能用，慘上加慘。

高雄民眾不敢搭升降機

竹南鎮海口里郭姓居民，該處在周四、五是限水停止供水地區，遇到氣溫飆高，限水日子就已經很苦情，想不到下午無預警輪流停電，冷氣、電風扇全部不能使用，雪上加霜。他說到晚上仍不敢洗澡，免得可能又停電白洗。台中公務員蔡小姐怒氣沖沖表示：「對我們當然有影響，而且中火（即台中發電廠）在台中耶，為甚麼我們要受這種苦？這個政府真是爛透了！」高雄有民眾受困升降機，熱得汗水直流，好不容易被搶出來，嚇得不敢再搭升降機。

新竹是台灣不少頂尖科技大廠的所在地，當地最高峯時有12.8萬戶停電。但新竹科學園區則表示，園區內並未受停電影響，也沒有接到廠商通報停電。據悉台灣頂級科技大廠使用專用特高壓電䌫，故台積電、友達、美光等不受停電影響。

在停電之下，不少家庭只能使用蠟燭。著名家品公司IKEA在社交平台出帖宣傳蠟燭，還寫了一句話「台電無法給你的，IKEA給你」，揶揄了台電一番，算是帶點黑色幽默。

台灣Tesla車主算是今次大輸家，紛紛在臉書崩潰回報多地充電站停擺，直呼「沒電回不去啦！」卡在外面沒辦法回家。在花蓮，就有高中生主動指揮交通，獲得網友的大讚和轉載。

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