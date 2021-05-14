台灣社會對政治極度敏感，民眾取向非藍即綠、統獨分明，媒體取向亦然。2003年出版的《台灣蘋果日報》，在當地主流報章中，政治立場相對中立，然而，經營多年，仍難改變台灣原有政黨、政治新聞、媒體間的關係。

台灣人對《台蘋》的印象，多數是狗仔隊、充滿煽情色腥新聞、花邊新聞及社會新聞，不過，台資深傳媒人、城邦出版集團首席執行長何飛鵬於2020年《台蘋》「蘋中信」專欄中，曾簡述台灣報章的生態：在台灣4份綜合性報紙當中，按其標準，《自由時報》90%偏綠，立場亦偏獨；《中國時報》90%偏統也偏藍；《聯合報》稍好一些，70%偏統及偏藍；至於《台蘋》則是在中間擺盪，有時偏藍、有時偏綠。他說：「任何一個媒體人都知道，媒體要絶對中立很難做到……而保持在左右擺盪，這就很不容易了。」

中山大學政治學研究所劉正山教授與資管系康藝晃教授的研究團隊，亦曾對包括《台蘋》在內的4大報章，在2008及2016年兩次總統大選期間，出現「民主」這個關鍵字的相關文章的共通點及相異之處，進行研究。結果發現，2008大選國民黨勝選後，《台蘋》明顯減少提及民主本質、發展、功能及正負面字詞，微量增加台灣字詞；而在2016年民進黨再奪執政權後，大幅呈現正面字眼，一方面維持提及將「民主」二字與台灣、發展、類別、功能本質等概念連結，亦減少了主權及負面評述的字眼。

研究認為，《台蘋》展現出「小心駕駛」的性格，既不得罪藍綠特性，也減少負面評述。

世新大學新聞系副教授林思平亦曾在一篇論文中提到，雖然《台蘋》以通俗、狗仔新聞進入台灣市場，但這仍難以改變台灣政治與政黨色彩的態勢持續運作，報業、政治與政治新聞之間的緊密聯結，仍是台灣本土報章的特質。

綜合報道

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