台灣新一波COVID-19疫情持續惡化，昨日再新增13宗本土感染個案，當中九宗屬獅子會前會長群組、三宗為台北萬華茶室群組。中央流行疫情指揮中心指，因確認獅子會前會長和另一群組的一人，感染的是英國變異病毒株，與早前華航諾富特事件主要呈現的英國變異病毒株基因序列相同，很可能屬同樣的傳染鏈，加上該前會長與萬華群組一名女確診者有「人與人之間的接觸」，各群組之間均有連結。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨新增12宗境外輸入個案和13宗本土確診個案，當中九宗本土確診個案與新北蘆洲獅子會前會長群組有關，該群組累計共有20名確診者；另外三宗本土確診個案與台北萬華茶店群組有關，餘下一宗個案的感染源頭有待釐清。

第三級警戒可能性降低

陳時中表示，獅子會前會長群組和累計有八名本土感染確診者的宜蘭遊戲機中心群組，與早前諾富特酒店相關病例的病毒基因排序完全一樣，可能屬同樣的傳染鏈，但目前還連結不到人與人接觸的情況，仍須進一步的調查。

陳時中又說，獅子會前會長與台北萬華茶室的一名女性確診者確定有「人與人的接觸」，應該是人與人的傳染，故確診個案感染源估計是一樣，由於目前已漸漸了解可能的感染源，疫情警戒進入第三級的可能性稍微降了一點。針對萬華茶室群組可能繼續擴大，台北市政府昨決定，全區的飲酒店即日起停業三天。

另外，其中一名萬華群組確診者在本月1日曾到過台南聖母廟，當日蔡英文亦曾到訪聖母廟，一度引來擔憂，但後來台南市長表示，蔡英文是當日早上前往聖母廟，該名確診者則在下午才到，二人未曾同時同場。

台灣蘋果新聞網昨晚報道，鄰近萬華區的一間醫院急症室日前接收了一名確診者，但當時沒有明顯症狀，結果在入院三天後，該女子才出現病症，證實染疫，有院內感染的風險。據報，該名女子在萬華一間茶室工作，疫情指揮中心晚上發新聞稿確認有兩人在醫院內確診，已暫停轉出及轉入確診個案入住的病房，並擴大匡列接觸者。

本土疫苗料7月底供應

蔡英文昨召開國安會議，會後指台灣向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期。她要求主管機關隨時掌握進度，預早分配準備。台灣疫苗研發目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計在7月底可以開始供應第一波疫苗。台灣衞福部昨表示，已盤點醫療能力，依疫情進展分四個階段、全台總計有約一萬張病床，可供患者每人一室隔離。

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