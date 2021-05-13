民進黨希望2025年做到「非核家園」，今次大停電再次打擊去核政策，或對今年八月「核四商轉公投」有所影響。台灣前總統馬英九再次明言：「支持重啟核四公投」，但民進黨副秘書長林飛帆認為事故並非缺電問題，而是跨區電網系統的問題，反斥擁核人士趁火打劫，販賣恐慌。

馬英九：支持重啟核四公投

根據台灣經濟部規劃的未來能源配比：天燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，核電減至零，2025年要做到「非核家園」。不過民調顯示國民黨及民眾黨都較為支持重啟核四，馬英九昨在社交平台上載自己摸黑下10層樓的照片，稱「10樓很高」，也再度強調支持「重啟核四公投」。國民黨昨表示，這是蔡政府執政以來發生第二次無預警的大停電，蔡保證台灣不缺電的承諾又再次跳票。而國民黨前主席朱立倫質問︰興達電廠發電量僅佔全台發電量3.88%，為何機組一故障全台跳電？要求徹查數據是否長期造假。

林飛帆昨反駁指：「午後用電尖峯時刻的備轉容量應有3500MV，超過這次瞬間跳脫的1600MV。因此這次事故凸顯的不是台灣缺電，更不是台灣需要核電，而是跨區電網系統的風險管理的重要性！擁核人士的說法，是趁火打劫的販賣恐慌，非常不道德。」

台灣的電力供應格局是「南電北送」，中南部近月多災多難，主持人蔡尚樺列出今年四大崩潰：「先是旱災、疫情擴散升級、股市崩盤，現在又無預警分區停電。」

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