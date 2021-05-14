對於台灣《蘋果》停印實體報紙，中研院台灣史研究所副研究員吳叡人接受《蘋果》訪問表示，甫聽到這個消息，心感矛盾。「很複雜又矛盾的心情， 一方面震驚和失望無奈，非常傷心難過，另一方面自己心裏很早已有這個預期，心裏一直不想這個發生，但這個早晚也要發生。」

吳叡人指，早前已有傳聞台灣《蘋果日報》要賣盤，當時自己亦非常擔心，「這事亦反映香港《蘋果日報》（總公司）壓力非常大。」

吳叡人表示，台灣《蘋果》對當地傳媒有巨大影響，「兼顧商業娛樂，以及擔當媒體「第四權」的角色，監督政權的角色，《蘋果》在台灣傳媒生態揭起革命。」

吳叡人承認，台灣有部份較嚴肅的讀者不習慣台灣《蘋果》的揭露式的報道作風，但隨着時間過去，台灣社會慢慢習慣，「《蘋果》政治報道，強調自由的立場和支持台灣本土……Jimmy Lai（黎智英）亦很支持台灣本土……《蘋果》是我們的Allies （盟友）」。

吳叡人續稱，台灣《蘋果》雖然停印實體報，但仍保留網上新聞，自己是鬆了一口氣，「《蘋果》影響意義很大，要鞏固台灣的民主自由，要推動台灣成更公平社會，《蘋果》很重要。若《蘋果》要消失，我們會覺得很難過」。吳又認為，台灣《蘋果》網上讀者很多，停印報紙不會消褪其影響力，只是讓讀者群慢慢轉移到網上。

《蘋果》記者

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