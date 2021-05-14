兩岸疫情最新數字：大陸昨（13日）新增7宗確診個案，2宗本地感染病例來自安徽，其餘5宗為境外輸入病例，分別為廣東3宗，上海和福建各1宗。累計確診病例90,815宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,256宗，死亡個案12宗。

內地再有本地感染個案，安徽省六安巿和肥西縣先後有兩名女子確診，其中29歲姓張的確診病人長居於六安市裕安區，沒有離開安徽。但她在當地一間影樓工作，近日曾一名姓李、來自外省的女子來影樓培訓，兩人於5月2日共同進餐。

而姓李的女子於5月1日從遼寧省營口市經大連飛至安徽合肥，安徽省衞健委指，初步了解李姓女子在大連曾接觸入境人員，惟翻查國家衞健委的公告，在4月30至5月3日，均沒有遼寧省或安徽省的確診病例，直到今日，大連才公佈新增1例境外輸入無症狀感染者。

由於安徽六安巿出現本土確診個案，巿內金安區浙東商貿城和裕安區百川明庭小區提升為中風險地區。

至於在台灣，台北聯合醫院和平院區急症室收治2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，昨天（13日）採檢後確診，今天（14日）早上10時許，院內有接觸的護理人員共22人前往入住防疫旅館隔離。醫院急症室會暫停接收新症，而住院病患亦只出不進。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天昨（13日）晚表示，1男1女的確診者都是60多歲，先後在9日及10日入住醫院不同病房。台北市衞生局長黃世傑則指，病患住院的時候一開始是泌尿科問題，且不願意表明職業。

據台灣傳媒報道，在聯合醫院確診的女病患，是台北市萬華一間茶室（阿公店，提供色情服務的茶室）的老闆娘，她住院時有發燒症狀，住院前有進行胸部Ｘ光檢查，但沒發現疑似新冠肺炎的病況，不過3天後仍持續發燒，且明顯喘氣，採檢後確認染疫。

由於台北市萬華區阿公店群組不斷擴大，台北市長柯文哲昨天下令，萬華警分局列管的172家阿公店，今起停業3天，完成環境消毒後再提復業申請。

國家衞健委／台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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