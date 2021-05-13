台灣疫情嚴峻，多地出現搶購潮。大型超市實施限購令，家樂福宣佈每人只可購買一瓶酒精；Costco則規定，口罩、廁紙等防疫用品，每人限購一包。

居台港人：唔會出去搶

台灣各地藥房、超市前日起開始出現排隊購買防疫物資的人龍，Costco指，為了讓會員都買到防疫商品，口罩、廁紙、消毒紙巾等用品，每人限購一包，其他防疫相關商品也會在價格牌上註明限購資訊。家樂福則宣佈，每人只可購買一瓶酒精，並將依各店狀況啟動限購措施。業者指，雖然酒精庫存量仍足夠供給一至兩個月，但因目前出現恐慌性購買潮，因此決定先採「酒精限購令」，以免庫存不足。

台中藥房負責人指，在防疫警戒傳出要升至第三級後，已經有不少顧客前來購入口罩和酒精，連實名制口罩也賣出很多，一個早上就賣出平常一整天的數量。但酒精已經進不到貨，又出現恐慌性購買潮，所以也須實施每人限購兩瓶酒精的措施。

移居新竹的港人Sammi受訪時認為台人有危機意識，家中應有充足儲備，「我自己啲存貨都夠半年使用，所以唔會出去搶。」不過，她昨午到Costco發現食品貨存大減，麵包部僅剩一半貨量，冷凍菜區也所剩無幾，似乎有民眾搶購食物。

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