四川成都四十九中學高二學生林唯麒「母親節」當晚在校內墮樓身亡事件餘波未了，並且已演變一場內地民眾對政府信任的危機。儘管北京方面動員中央級黨媒就事作出澄清，發佈大量相關資訊，包括死者生前疑似割脈等短片，仍未能完全令網民信服。內地網軍則扯上「香港黃絲」與「境外敵對勢力」在背後挑撥、搞鬼，甚至指稱美國駐成都前總領事林杰偉（Jim Mullinax）夫人莊祖宜的「好友」，是周二晚四十九中學門外「白花」示威的幕後主謀。福建泉州警方昨晚則表示，一名涉嫌發佈謠言的網民已自首，將通報屬地依法查處。

據內媒報道，該名被指發佈謠言的網民網名「溢首屍」，他曾在討論區「知乎」上發表評論，自稱是林唯麒同學的父親，並稱林唯麒的死因與其化學老師爭奪孩子的出國名額有關，「我是死者同學的父親，一直在猶豫要不要說出真相，因為說出真相可能真的會讓我自己的孩子無法高考甚至被所有的高中除名」。

「溢首屍」聲稱，林唯麒的化學老師、高中部教導主任萬麗霞的孩子正在準備出國留學，林唯麒恰好佔用僅有的名額，「因而這位所謂的母親為了他的孩子在死者死去的那天晚上將死者人為地從樓上推了下去」。不過，內媒指，萬麗霞實際上是語文老師，而且學校前兩年並沒有出國名額。

報道引述福建泉州公安局網安支隊一名工作人員表示，自稱是「溢首屍」的網民昨日向警方自動承認，發佈謠言並遭到傳播。泉州市公安局網安支隊昨晚則替，「溢首屍」已經自首，警方將通報屬地依法查處。

據悉，自周二晚發生大批成都民眾手持白花到四十九中學門外示威，高呼要求真相後，新華社等官方媒體連日發佈了大量與今次事件的細節，企圖「還原」真相，包括發放事發當日的校內閉路電視畫面，並暗示林唯麒「失戀」、有「自殺傾向」，還稱從閉路電視中看到林唯麒「墜樓前割腕」等。

不過，有網民提出，這些如同用來「洗版」的「真相」，出現諸多疑點。例如，央視釋出一段長約3分鐘「林唯麒墜樓前的監控片段」，其中約一半時間的鏡頭是林唯麒在校園內游蕩的畫面，而另一半時間則是「林唯麒在水泵房割腕」。網民仔細對比所謂閉路電視拍攝的畫面及畫面中林唯麒割腕動作等後，質疑該段畫面有可能是找替身事後補拍。

更有網民提出，在官媒相關報道中稱，林唯麒離開水泵房時「手腕上已出現明顯傷口」，但自始至終沒有提到現場出現任何血迹，包括從水泵房一路到實驗樓的連接平台，這點似乎不合理。報道只強調，在墜樓地點發現踩踏痕迹、鞋印和指紋，但只字未提血迹。

另外，內地專門號召小粉紅「出征」的知名論壇貼吧「帝吧」，這幾天則持續發文指控有「境外勢力」介入這次事件，特別是周二晚的「白花」示威，明顯有組織有預謀，與內地一般群體事件明顯不同，反而跟境外的「顏色革命」一樣。「帝吧」並指前四川廣播電台一名鄭姓女主持人帶一批人到場，是幕後主使，還翻出以往資料，指她是美國駐成都前總領事夫人莊祖宜的「好友」。

據悉，四川省公安廳網絡安全保衞總隊已表示，絕不會坐視國家安全和發展利益受損，絕不會允許敵對勢力破壞國家的安全穩定和人民的和平生活，絕不會允許「顏色革命」在這片土地上發生，「任何人想要進行這樣的嘗試，必將遭到迎頭痛擊！」

多維新聞網/ 微博/ 新華社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）