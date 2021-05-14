台灣《蘋果日報》宣佈18日起停刊紙版，結束報章逾18年的歷史。台灣《蘋果日報》曾創下多個紀錄，包括開創印製號外的先河，其中蔡英文當選後手拿《蘋果》號外拍照最經典。此外，台灣《蘋果日報》亦首創全年出報，以及是台灣首份接受台灣發行公信會（ROC-ABC）稽核銷售量的報章。

2003年，《蘋果日報》進入台灣市場後，才開始有報章印製號外，開創台灣報界先河，號外記錄的都是世界或台灣頭等大事。其中最經典，要數到台灣2016年總統選舉，民進黨候選人蔡英文以近700萬票，成為台灣第一位女總統，也是華人世界首位女總統。

台灣《蘋果》隨即出版號外，並於當晚8時送至蔡英文位於台北市北平東路的競選總部晚會現場。蔡英文與幕僚合照時，手上還拿着《蘋果》號外，作為她贏得大選的最佳歷史見證。民眾和中外遊客亦爭相索取《蘋果》號外作為紀念。

另外，在未正式創刊前，台灣《蘋果》亦曾試刊號外，報道美國與伊拉克戰爭爆發，同樣震撼台灣報界。

而台灣《蘋果日報》創刊後亦創出多個紀錄，包括首創全年出報，並提供全日無休的讀者爆料投訴及服務熱線。台灣《蘋果日報》也是台灣報界首份接受ROC-ABC稽核銷售量的報章，由於ROC-ABC在稽核發行量時不計算免費報章，所以台灣各大報紙中過去僅《蘋果日報》在報頭強調「本報為中華民國發行公信會唯一報紙稽核會員」。後來，《自由時報》加入接受稽核發行量後，《蘋果日報》才去除「唯一」二字。

此外，台灣《蘋果日報》也常居AC尼爾森媒體調查的閱讀率排行榜第一名，其中於2005年第二季《蘋果日報》的閱讀率名列全台灣報紙第一名，平均每日銷量超過57萬份。

《蘋果》資料室

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