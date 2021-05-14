台灣《蘋果日報》宣佈結束紙媒，惟其在台灣18年時光，對當地傳媒造成深遠影響。過去，台灣的報紙多以政治、經濟或國際議題為頭版新聞，但台灣《蘋果日報》的頭版則多以本地的卦新聞、社會新聞為主，且往往以大篇幅作出報道。

有民眾認為，台灣《蘋果日報》的內容有過多無關重要的花邊、八卦新聞，與公眾利益不相符、也傷害人權，可能助長社會跟拍風氣，引進香港「狗仔隊」文化。

《蘋果日報》經常獨家揭露各種貪腐，以及社會的不公平事件，因此也有人認為《蘋果》勇於揭弊、不畏強權，並能破除偶像崇拜（尤其是對政治明星的崇拜）。不過台灣《蘋果》的風格亦惹來外界不滿，台北市大同區華陰街一棟公寓外牆上的「拒閱蘋果爛報，救救青少年」布條，號召民眾拒閱《蘋果日報》。

專門討論台灣文化的「想想論壇」專欄作家許建榮，2012年曾以《蘋果的美麗與哀愁》為題，道盡台灣壹傳媒和台灣《蘋果日報》「落地」10年，對當地傳媒的衝擊。

文章點出，壹傳媒幫讀者出氣或關心弱勢，例如壹青天、設置蘋果急難救助金。其次，不畏權勢揭發藍綠政客或名人醜聞，伸張正義。

另外，壹傳媒報道有誤或被告敗訴必會認錯，而且消息也見諸於《蘋果日報》。壹傳媒這種有別於其他媒體在頭版大街罵人，小巷更正、甚至當作沒這回事的態度。

文章提出，壹傳媒另一個特色就是對民主自由價值與反共的堅持，以及支持多數台灣人民的認同並尊重少數聲音等信念。壹傳媒應該是一個支持民主、且以多數台灣讀者認同為認同的媒體。作者指，若將壹傳媒主席黎智英的個人政治理念放在台灣藍綠光譜下，黎智英應該是屬於泛藍改革派。

文章指出，蘋果的價值：反共、民主、自由與揭弊，的確擄獲不少台灣人的心。因而傳出黎智英出售台灣壹傳媒消息後，不少網民高喊「數字、水果」不能倒，甚至批評沒看過壹電視內容的人，沒資格批評壹電視，因為壹電視連上架的演出機會都沒有。

綜合報道

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