致讀者：

十八年前的五月二日，台灣SARS疫情最嚴重之際，《台灣蘋果日報》宣佈創刊。如今造化弄人，新冠肺炎在台灣進入社區感染，造成疫情全台恐慌之時，今天要向各位讀者沉痛的宣佈：《台灣蘋果日報》紙本在五月十七日出刊最後一次報紙後，將在十八日起停刊。

十八年來，《台灣蘋果日報》紙媒以創新的內容改變台灣媒體環境，但今天，我們也被媒體環境所改變。因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定《台灣蘋果日報》紙本（紙版）停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。

我們相信，台灣沒有一份媒體如我們這麼重視讀者：我們辦讀者會聽取你們對我們紙媒版面的批評；每天見報的「錯與批評」，真實刊載你們對我們的鞭策；追蹤你們每天上百件提供的爆料與投訴線索，揭開各種醜陋或感人的真相。每日報紙的上架，貪官者懼，犯科者畏，樂活者愛，這是每天一蘋果，和台灣民眾生活貼近的寫照。作為台灣最貴的一份日報，迄今每天仍有十萬份的銷量，要非常謝謝讀者十八年來的支持，我們才能堅守至今。

我們是台灣第一份全彩的綜合報紙，也是第一份以零售為主的報紙。在各擁政治立場的媒體環境裡，我們致力於建立超越藍綠的一份報紙，批判執政者，也監督在野者。我們擺脫傳統媒體的報道型態，強調有圖有真相，一切看證據說話；我們也創造紙媒的創意空間，精緻的王建民海報、年年不間斷的奧斯卡及國內金馬、金鐘、金曲奬跨頁特刊、每年跨年的大幅煙火專刊，都陪讀者迷走過最燦爛的一段時光。蘋果開花結果，《台灣蘋果日報》曾經長期是台灣銷量最高與傳閱率最高的報紙。

但網路（網絡）發展徹底改變讀者閱讀習慣，雖然《台灣蘋果日報》是台灣媒體轉型的先行者，無論是動畫、影片、即時新聞，乃至於網路的訂閱制，我們都勇於嘗試，勇於改變。但數位（數碼）洪流超乎我們想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沈痛打擊。

香港政治局勢的加速惡化，民主蒙塵，新聞自由更是遭受全面打壓。創辦人黎智英為追求民主，卻因言論獲罪，如今繫獄於香港監獄。親中勢力封殺各種廣告資源，使香港《蘋果日報》營運萬分艱辛，幸賴讀者追求自由的信念支持，依然守住新聞自由最重要的堡壘。

《台灣蘋果日報》在新聞戰場並沒有輸，但內外的交迫，我們是輸在另一塊戰場：輸在廣告資源被壟斷，輸在香港局勢惡化，造成我們無法再長期支撐虧損，縱然我們努力縮減虧損，仍然無法挽回頹勢。不得不宣佈紙本停刊，把所有資源專注於數位。

我們問責自己，也要深感自己努力不夠，愧對支持的讀者，把紙本《台灣蘋果日報》停刊，是我們最不願意做的決定，但當這一天來臨，我們只能向讀者深深說聲抱歉。

我們痛惜《台灣蘋果日報》紙本的停刊，痛惜消失一份不問藍綠，只問是非的報紙；痛惜民意在傳統媒體少了一個出口；痛惜在報架上，讀者少了一個重要的選擇。

但我們要說的，我們忍痛割捨紙本，但不敢，也不能割捨我們的媒體責任，為民喉舌，追求公義，捍衞民主自由。

因此在紙本停刊後，我們堅實的採訪團隊將會更集中資源在《蘋果新聞網》。《蘋果》的精神不會打折，只會更挺直腰桿，以最好的報道回報支持的讀者。

《台灣蘋果日報》啟

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）