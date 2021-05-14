台灣昨（13日）發生約400萬戶大停電，台電表示停電原因並非與缺電，而是電網故障，以「所有最壞狀況總和」來解釋停電原因，結果被指是有史以來最「無稽」的理由。台灣財經界KOL胡采蘋就認為，台灣的電網老舊早就該換，擔心未來供電政策。

胡采蘋在社交媒體發表文章指，早就應該更換老舊的電網，並考慮到未來電動車將成主流，目前的供電模式不可能負荷每家每戶都有一支充電用的電樁。

指出問題在於重新鋪設電網，就要考慮到未來供電的類型，是傳統的非再生能源配搭可再生能，還是分散式智慧電網，跟能源運用效率、發電類型都大有相關，設計完全不同。

她舉例，大部分國家會在2030至2040年之間禁售燃油車，改售電動車。台灣同樣有此構想，打算在雙北的一個小型高級社區，建造全充電樁的配置，每一戶的停車位上都有自己的充電樁，但執行到電網層次時，當每戶車主同時充電，會令那一整片區域都跳電，最後他們只能在全社區裝共用充電樁。此例引起網民討論，有人認為這只是拉線的問題，若需要大量充電樁，可以專案向台電申請，有網民就反駁是功率的問題，「電動車隨時都可能充電，將使電網負載曲線變得不可測，數量越多越糟，電網強韌度將會受到極大挑戰。」

此番討論有網民就覺得印證了胡在文章後段所寫有關公投的問題，胡認為關於電網等專業層面的問題，認為要用非透過公投去決定，「因為一般人民根本沒有這樣的認知，也沒有時間一項一項公投案去學習。」再者，公投是一個一個獨立的題目，每個團體各有考量，各自提出自己的題目，「問題是，題目與題目之間，根本不具備一個對未來宏觀的認識」，她直言，「公投可能是未來惡化整體供電系統的最大元兇」。

她指若未來全台都使用電動車，以現在的供電網根本不可能支撐到一天，「只能排隊用社區的共用充電樁，不管你多有錢都不行，除非你有自己的發電系統，不然現在台灣的電網就是做不到。」如果不能解決這問題，更別說要發展電動車產業，帶來工作機會。

胡采蘋憂心，台灣的電網早就該更新了，但目前能源政策極大的不確定下，「可以想像電網更新幾乎是無法執行」，但是未來不等人，未來很快就會來了。

台灣《蘋果新聞網》

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