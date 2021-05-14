台灣近日再爆疫情，來勢洶洶，其中最大的感染群組3天已有25人染疫，源頭是新北五股獅子會前會長「獅子哥」，其活動足迹遍及新北、台北及宜蘭，相關接觸者共180人，其中尚有29人待採檢。目前尚有數十人檢驗結果未出爐。台灣《蘋果新聞網》今曝光一張本月6日晚在蘆洲大風車餐廳聚餐時拍攝的大合照，可見與「獅子哥」同桌7人、鄰桌4人及2名穿短裙路人，全都沒戴口罩，座位也沒有保持距離。

台灣《蘋果》記者今日起底這名堪稱「超級傳播者」的「獅子哥」。多名認識「獅子哥」的地方人士透露，他年約60多歲，是五股地區的大地主，擁有多筆土地及廠房，家境十分富有。此外，「獅子哥」交友廣闊，善與人交際，經常參加相關商會聚會。

30多年前，「獅子哥」透過朋友介紹加入五股獅子會，目前早已退休，專心處理獅子會會務。除曾任五股獅子會會長外，還在國際獅子會30XXX區擔任顧問。雖然他已卸任會長，但因有意角逐獅子會更高一層職務，所以會在獅子會舉辦的各種餐敍、例會到場致意，足迹遍及蘆洲、五股、新莊等地區，但也因此導致獅子會成員多人遭感染。

另有地方人士指，「獅子哥」雖然有錢，卻不大方，請客不會去酒店等高消費場所，大多只是去「阿公店」、「茶室」這種低消費場所。

「獅子哥」疑似1人傳24人的超強傳播力，讓認識他的獅子會員在LINE群中討論不斷，更是憂心忡忡。台《蘋果》獨家取得「獅子哥」5月6日晚間到蘆洲大風車婚宴餐廳參加獅子會例會聚餐時的照片，據相關人員轉述，現場筵開四桌共有30多人，相中的「獅子哥」身穿白色短袖POLO衫，搭黃色背心外套及格仔長褲，同桌還有3女4男共7人，桌上已擺好冰塊與洋酒，一桌人趁餸菜沒上桌前合照，但無一人戴口罩。

無意間被攝入鏡頭的還有鄰桌3男1女，以及鏡頭後方兩名黑色短裙女生，同樣沒戴口罩，幸好其他位置都是空桌，否則在密閉又不能保持社交距離的餐廳內，不知道會有多人遭傳染。

據了解，「獅子哥」的「社交足迹廣」，光在5月4日至10日間，他與其他獅友們就跑遍台北、新北、桃園等地共36處地方，包括國父紀念館巧虎奇幻音樂世界演奏會、台北地下街、孫東寶牛排、SOGO復興店、好市多新莊店、北投店、林口三井OUTLET和萬華阿公店等，導致相關接觸者已匡列百人。

就在「獅子哥」確診後，台《蘋果》記者私下問到一名獅子會的獅友，他提到5月6日在蘆洲大風車婚宴餐廳，曾與「獅子哥」一起吃飯，飲宴當時似乎乾杯不斷，交談相當熱絡，其間很多前任會長、現任會長、獅友，甚至還有里長都有上台唱歌，還共用一支咪。獅友說，事後接到現任會長在LINE群組發佈訊息，指「獅子哥」確診時，即心頭一驚，還在群組回覆「我就坐在XX旁邊，我心裏有數」，後來證實他確診，目前正在接受治療中。

這名獅友早前亦曾透露，「獅子哥」在5月4日就到新莊區晶華亭餐廳，參加「總監聯誼會」聚餐，當時也有數十名獅友一起，吃完飯後「獅子哥」還跟一些人前往萬華阿公店續攤，完全沒人戴口罩防護。昨天指揮中心公佈足迹調查時，指揮官陳時中也說蘆洲與萬華兩地群聚事件和「人與人的連結」有關。

台灣《蘋果新聞網》

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