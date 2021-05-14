中國人愛到日本購物並非新鮮事，繼買衫買鞋買廁所板後，近年就連日本土地都不放過。據《產經新聞》昨（13日）報道，為保障自衞隊和駐日美軍的安全，近期就開始對基地附近的土地產權進行調查，發現至少有700宗土地買賣計劃，大部分與中國為首的外資集團有關，可能對日本安全構成威脅。

鑑於近年頻頻傳出中資在日本防衞設施周邊10公里以內或國境邊緣離島土地的傳聞，日本政府去年決定正式進行全面調查，報道指出，去年秋天確定其中超過80宗可能與中國資本有關，政府消息人士指出，經過集中調查確認至少有700宗與中資有關。

多名消息人士指，經過確認的土地收購案或收購計劃，就包括自衞隊、美軍基地、海上保安廳和宇宙開發相關設施鄰接的土地，而從這些土地上可以俯瞰上述設施的全景，就能掌握日美艦船、飛機的運用和相關人員的動向。

報道稱，有一名土地買家就疑似與中國政府有關，該名買家在神奈川縣購入與美軍基地最接近的土地，更擁有多棟可以俯瞰基地的高層大樓，美方對此亦表示關切。

另外，一名有意購買沖繩縣一棟可以俯瞰美軍基地的飯店的買主，就打著「美國資本」的名義，但事實上卻可能與中國國營企業有關。鳥取縣某自衛隊基地旁的用地，也有一個中國的企業集團有意冾購。

消息人士還指出，除此之外，監視日本周邊空域、海域的雷達設施、宇宙開發設施周邊也有出現類似的收購情報，若對這些設施進行電子干擾，將會有重大的影響。

報道指日本國會近期將審查外資的土地使用管制法案，未來可能將關鍵設施周邊1公里的區域指定為「關注區域」或「特別關注區域」，在買賣時需事前公佈未來用途，並在發現有「不適當利用」的狀況時得下令停止等。

但日本國土被侵佔，已非近日之事，2017年《產經新聞》就報道過外資大舉購入北海道土地，指出中國資金已購入北海道約513個東京巨蛋大小的土地，當時網民就擔心北海道會變成「中國北海省」。

《產經新聞》

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