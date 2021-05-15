台灣疫情越演越烈，今日更公佈本土病例暴增180宗，令到剛剛經歷旱災、大停電的民眾如同「驚弓之鳥」。台北地方法院昨日就有兩名法官，因曾與確診者有過緊密接觸，在開庭期間被防疫人員帶走。台北地院所在地的司法新廈管理委員會，已決定今日全面消毒建築物。

據台灣《自由時報》報道，司法新廈共有3個機關，分為台北地院、台北地檢署與法務部，且辦公室彼此互通，人員交流頻繁，管委會考慮到兩名法官的家人為確診者，不宜輕忽，決定今日請人全面消毒3個機關。

據悉，兩名法官為夫妻，外傳兩人被帶走採檢，初步呈陰性，並未被感染，但傳言是否屬實，仍待疫情指揮中心對外正式說明。

另外，近日疫情轉趨嚴峻的台中市，當地人亦如同「驚弓之鳥」，昨晚陸續有網民瘋傳消毒化學兵在台中市東海商圈消毒。由於負責消毒的人員，全身穿戴防護衣與防毒面具，神色顯得匆忙，更讓民眾深感緊張氣氛。甚至有人擔心台中是否淪陷。

中部疫情指揮中心指揮官黃高彬今日證實，因應彰化確診者的相關足迹，當局特別派人到東海及新光三越商圈進行消毒，他呼籲，當地民眾「不用擔心」。

即使是平日常見的夜店鬥毆事故，也因為疫情惡化而被特別關注。曾多次發生鬥毆事端、並傳出有色情表演的台中市南屯區知名夜店X-CUBE，今日凌晨3時發生「二打一」暴力案件，3名酒客因碰撞而發生鬥毆，被保安人員趕出來，其中1人臉受傷送院，由於3人沒戴口罩，恐淪為防疫破口，警方派出9名警力到場，依違反社會秩序維護法將3人移送，並通報市政府列管，視乎狀況加強蒒查。

也有人衰多口而闖禍。爆發群眾感染的台北市萬華區，已在區內加設快篩站。當局今早公佈，萬華區快篩站發現呈陽性的篩檢率竟高達3%至10%。怎料YouTuber愛莉莎莎昨晚發文寫下：「住在毒窟萬華，哪裏都不敢去」，結果遭萬華居民炮轟：「不想住滾出去！」「標籤化萬華幹嘛？麻煩搬出萬華好嗎」「同住萬華，也是很怕，但是不用講毒窟吧？」隨後她已將「毒窟」改為「疫情急速升溫」，並於留言區表示：「我愛萬華，但是萬華現在就是危險請認清這個事實！」

台灣《自由時報》

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