北京在一項調查中成為最吸引人才城市，過去3年居冠的上海遭杭州爬頭連跌兩級淪第三。行業計，在十大重點城市中以金融業最吃香，當中北京平均月薪14,701元人民幣（下同，約17,630港元）排第一。

智聯招聘與「澤平宏觀」近日發佈《中國城市人才吸引力排名：2021》報告，顯示中國最具人才吸引力的100個城市當中，北京在近3年中首次居第一，杭州第二，連續三年排首位的上海則跌兩級成第三。

十大城市中，第四至第十分別是深圳、廣州、南京、蘇州、成都、寧波、長沙。

從行業看，50.3%的流動人才分佈在IT、房地產、製造業，高於求職人才總體的48%。行業收入計，十大城市中，除南京外均以金融業的平均月薪最高，當中北京的金融業從業員平均月薪有14,701元排第一。

報告顯示，2020年大學應屆生和碩士及以上人才更傾嚮往一二線城市集聚。

智聯招聘約2.3億用戶中，約九成具專科或以上學歷，4成屬流動跨城求職，但受疫情影響，去年跨城求職者比2019年減少2.3%。從薪金水平看，流動人才中41.7%月收入超6,000元（約7,195港元），高於求職總體的39.5%。

流動趨勢上，人才出現了集聚長三角、珠三角的現象。疫情期間，人口流動範圍收窄，京津互為人才外流第一目標城市；長三角城市對上海的人才分流作用顯著。

超越上海排第二的杭州，因電商產業發展迅速及薪酬較吸引，較前三年而言成更多人才選擇的城市，成為「新一線」城市代表；上海新經濟促進政策初見成效，降低了人才外流。

北京日報／青島新聞網／第一財經

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