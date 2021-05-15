兩岸取名，大有不同，連外國人也要入鄉隨俗？！英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），過去曾派駐北京，中文名是「鄧強」，但他今年1月奉派台灣，為了讓名字更切合台灣文化，於是請辦事處員工為他改名，最後他選了最高票的「鄧元翰」，他覺得這個名字很貼近自己。

鄧元翰1981年加入英國外交、國協及發展部（在英國統稱為「外交部」），奉派台灣前，他曾於2014至2018年擔任英國駐中非洲安哥拉（Angola）及聖多美普林西比（São Tomé and Príncipe）兩國大使；1985至1987年擔任駐北京大使館政治事務二等秘書，2003至2006年任駐北京公使及副大使。

鄧元翰日前與媒體餐敘時，提到他的台灣名字是辦事處員工所取。他近日透過辦事處以電子郵件回覆媒體查詢時表示，他對辦事處團隊深具信心，也高度信任，因此請他們幫忙選名字。

鄧元翰表示，以中文為母語的員工腦力激盪，提出12 個選項，每個名字都與他的本名及他擔任英國代表有關，只是相關度不一。辦公室人員最後投票選出3個名字，「我3個都喜歡，因此我選了得票數最高的鄧元翰。」

辦事處指，根據票選結果，第1名為鄧元翰，第2、3名分別為「鄭育漢」及「鄧約翰」。

鄧元翰派駐北京時中文名為「鄧強」。對於為何未沿用鄧強，鄧元翰表示，鄧強這個名字與他後來在倫敦及非洲的工作無關，而且鄧強「感覺不特別像我」，因此多年來他一直未有使用這個舊名。

鄧元翰說，他在台灣的時間會比過去在其他國家工作的時間長，希望在台灣使用的名字能更切合台灣文化，並獲台灣人好評。而保留「鄧」為姓氏，是因為「鄧」讀起來與他的英語姓氏Dennis的第一個音節相似，因此以鄧為姓，加上「元翰」，讓他感覺這個名字更貼近自己。

中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）