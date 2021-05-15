台灣疫情大爆發，單日新增180宗本土、5宗境外輸入確診病例。台灣行政院今天上午正式宣佈，台北、新北防疫警戒拉高到三級，台東縣長饒慶鈴今天下午緊急召開跨局處會議，並宣佈即日起實施全面戒備，防疫進入準三級；自下午起，即有不少民眾到賣場開始搶購日用品，而台東至今尚未傳出疫情，賣場中仍有不少民眾缺乏戒心，未有戴上口罩。

台灣《蘋果》直擊當地超市，見即食麵、衞生紙、防疫酒精等用品，仍是民眾搶購首選，同時發現有年長者進入賣場購物，卻忘了戴上口罩，結賬時雖經勸告，仍未有戴上便逕自離開。

台東縣府各局處總動員，自周二日起已連續執行八大行業稽查，警察局、衞生局與財經處今晚更將加強稽查力道，不過台灣《蘋果》記者數日直擊商場、夜市，皆發現有民眾將口罩拉至下巴或根本未有戴上口罩，缺乏防疫戒心。

對於防疫升級，台東縣環保局針對聯外交通熱點加強防疫清潔，並升高消毒頻率。

台灣《蘋果新聞網》

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