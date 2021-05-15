中國航天局今晨發佈消息指出，「天問一號」着陸器已成功降落火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原，着陸器上搭載中國首輛火星車「祝融號」，中國透過官媒直呼：「首次火星探測任務著陸火星取得圓滿成功。」習近平致賀電形容「邁出中國星際探測重要一步」。美國太空總署（NASA）亦在社交網站發文祝賀，期待中國今次火星任務，對人類了解火星帶來重要貢獻。可是，中國這次火星探索，勢掀另一波「星際大戰」。

今日凌晨1時許，天問一號探測器在停泊軌道實施降軌，機動至火星進入軌道。4時許，着陸巡視器與環繞器分離，歷經約3小時飛行後，進入火星大氣，經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝，成功「軟着陸」於預選着陸區。兩器分離約30分鐘後，環繞器進行升軌，返回停泊軌道，為著陸巡視器提供中繼通信。之後祝融號火星車將依次開展巡視探測。

中國探測器首次着陸火星，是繼美國及前蘇聯後，第三個登陸火星的國家。祝融號就是人類史上第6架登陸火星表面的探測器。 在宣布成功着陸一刻，中國指揮中心的人員拍掌和擁抱慶祝，有人激動落淚。

國家主席習近平致賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向任務指揮部及參與的全體人員致以祝賀和問候；習近平指，天問一號着陸火星，邁出中國星際探測征程的重要一步，實現從地月系到行星際的跨越，在火星上首次留下中國人的印迹，是中國航天事業發展又一具有裡程碑意義的進展，鼓勵全體工作人員，實施好火星巡視科學探測，加快建設航天強國。 副總理韓正在北京航天飛行控制中心觀看天問一號着陸情況。另一副總理劉鶴在現場宣讀習近平的賀電。

中國火星探測器成功登陸，也宣告掀起另一波「星際大戰」，因為美國航太總署在火星上進行任務已經多年，今年2月讓火星探測車「毅力號」（Perseverance）登陸並執行任務，還有「創新號」（Ingenuity）迷你直升機在火星升空，甚至錄下飛行、槳葉轉動的低沉聲音。火星大氣密度約僅有地球大氣的1%，所以環境比地球靜謐。此外，火星大氣組成有96%是二氧化碳，容易吸收較高音調的聲音，因此只有低音調的聲音才能傳播較遠。

着陸點烏托邦平原是太陽系最大的平原，直徑3300公里；美國海盜2號穴探測器在1976年9月，降落在烏托邦平原的北部地區。美國太空總署指，在烏托邦平原下發現大量地下冰。

綜合報道

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