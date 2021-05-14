【人為失誤】

台灣高雄興達電廠周四（13日）因高壓變電站滙流排故障，導致台灣大停電。經濟部昨交代事故原因時，指初步調查涉及人為疏忽，有員工因按錯開關才造成滙流排接地故障事故，電力系統電壓隨即驟降，觸發電廠機組停機。台灣電力公司因此需向逾400萬戶用家賠償，總計金額達4.7億新台幣（下同，約1.3億港元）。經濟部長王美花則表示，會成立電網改善小組，並親自擔當召集人。

台灣5.13大停電後，事故原因最受外界關注。王美花昨交代事件指，經濟部派出的電力專家到涉事變電所勘察後，初步發現事故與當日路北超高壓變電所，配合興達電廠測試有關。事發時，台灣電力公司（下稱台電）員工，誤將「編號3541開關」，當成原本應該開啓，編號只有一字之差的「3542開關」。當前者被開啓後，引發滙流排接地故障事故，電壓驟降下，興達電廠四部機組停機。王指，初步調查顯示，事故屬「人為疏失所致」，後續會完成較完整的調查報告，以釐清相關責任。她透露，希望調查報告本月16日前出爐。

董事長自請處分

台電員工按錯一個按鈕，導致全台大停電，台電董事長楊偉甫為此自請處分。王美花指，懲處程度要待調查報告完成後才有定論。王又說，賠償方面，會直接為用戶扣繳電費。經濟部也會成立電網改善小組，由她出任召集人一起改善系統風險，不只開發新電網，也要顧及電網安全。

2017年8.15大停電，時任經濟部長李世光下台，今次事件王美花的去留及如何追責，亦成焦點。王則指，「如果有涉及台電員工，該懲處就懲處」，「不管是台電董事長或我個人，我們現在都沒有把這件事情放在心上」。

下令全公司「警戒運轉」

早前台電估計，5.13停電賠償金額或少於8.15大停電時的3.6億元（約1億港元）。惟昨台電發言人張廷抒將數字修正為4.7億元。賠償方案參考8.15停電，將賠償對象分為兩類，約6300戶高壓用戶及工商用戶，5月電費將獲打9.5折；小商家及住宅用戶，共約415萬戶，5至6月兩個月電費亦獲打9.5折。按此估算，今次賠償金額將超越8.15停電，創下歷史最高停電賠償額紀錄。

張廷抒又指，今次事故是由於人員錯誤操作，強調台電電力系統沒有問題，日後會設置防呆裝置、掛牌警示，以避免同類事件。台電又表示，總公司會進一步調查停電原因；昨日亦已下令全公司「警戒運轉」，暫停一切不必要的停電維修等，以免再出事故。

本月13日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障引發的大停電，令全台陷入混亂，除逾400萬戶輪流停電五小時外，路面交通也因交通燈號熄滅大為受阻，亦發生360宗升降機受困事件。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及王美花都為此向民眾公開致歉。

中央社/台灣蘋果新聞網